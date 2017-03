Vé số Vietlott trúng 41,2 tỉ đồng lại về ĐBSCL

Thứ Năm, 02/03/2017 11:35

(NLĐO) - Sáng 2-3, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tờ vé số có dãy số 03-04-26-30-35-44 trúng Jackpot 41,2 tỉ đồng của kỳ quay ngày 1-3 được bán từ một điểm tại tỉnh An Giang.

Theo Vietlott, hôm 23-2, chủ nhân tờ vé số này mua vé kỳ quay ngày 1-3 tại điểm bán hàng 145 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang (thuộc đại lý May Mắn An Giang) và giải Jackpott đã "mỉm cười".

Tuy nhiên, Vietlott vẫn chưa liên hệ được với người trúng giải để làm các thủ tục nhận thưởng theo quy định.

Người dân mua vé số Vietlott tại một điểm bán hàng ở TPHCM

Đây là người thứ 9 trúng Jacpott kể từ đầu năm 2017 đến nay và là lần đầu tiên vé trúng Jackpot được phát hành tại tỉnh An Giang. Trước đó, 3 khách hàng cư trú tại khu vực miền Tây Nam Bộ (Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre) đã trúng giải Jackpott.

Còn chủ nhân tờ vé số Vietlott có dãy số 01-17-24-25-33-35 trúng Jackpott 41,6 tỉ đồng của kỳ quay ngày 19-2 được phát hành tại TP HCM. Thế nhưng, đến nay, chủ nhân tờ vé số này chưa liên hệ với Vietlott để nhận thưởng.

Tại khu vực Tây Nam Bộ, Vietlott triển khai kinh doanh ở TP Cần Thơ và tỉnh An Giang từ tháng 10-2016. Chỉ trong 2 tháng triển khai kinh doanh cuối năm 2016, Vietlott đã nộp ngân sách TP Cần Thơ 28,2 tỉ đồng, tỉnh An Giang 18 tỉ đồng.