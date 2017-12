Thị trường bất động sản 2018: Có nên đầu tư?

Thứ Ba, 12/12/2017 11:30

Theo các chuyên gia bất động sản, thị trường 2018 sẽ có những diễn biến tích cực, khả quan hơn năm 2017.

TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng, thị trường bất động sản năm 2018 có lẽ vẫn tiếp tục đà khả quan.

Theo ông Lực, kết quả kinh doanh năm 2017 của thị trường bất động sản khá khả quan. Hết tháng 9/2017, doanh nghiệp bất động niêm yết có doanh thu tăng 40%, lợi nhuận tăng 6%. Thị trường, giá cả tăng từ 5-10% ở các phân khúc văn phòng cho thuê, căn hộ khép kín, căn hộ để bán, mặt bằng bán lẻ.

Thị trường bất động sản 2018 vẫn là ẩn số?

"Ngay cả vấn đề vốn cho bất động sản cũng rất tích cực. Mặc dù, bị ngân hàng kiểm soát nhưng giảm không nhiều, trong khi đó dòng vốn đầu tư khác vào bất động sản rất ấn tượng. Vốn của tư nhân đổ vào bất động sản tăng 60%", TS. Cấn Văn Lực nói.

Còn theo ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Cen Group, năm 2018 được đánh giá là năm có nhiều kỳ vọng, là năm bản lề cho nền kinh tế Việt Nam khi chúng ta đã chính thức thực hiện thỏa thuận và cam kết đầy đủ trong WTO. Chúng ta đã có 12 năm chuẩn bị cho ngày này, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã chờ đợi điều này từ rất lâu.

Đặc biệt, thị trường bán lẻ sẽ mở cửa 100% cho các nhà bán lẻ nước ngoài. 2015 vừa qua cho phép người nước ngoài mua nhà tự do, không hạn chế về số lượng. 2017 - 2018 sẽ chứng kiến sự xuất hiện xu hướng toàn cầu hóa bất động sản, bao gồm cả 2 yếu tố nhà đầu tư trong nước ra mua nhà nước ngoài và người nước ngoài vào mua nhà, đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam sẽ trở thành một đất nước hội nhập về thị trường bất động sản rất cao.

"Trước đây chúng ta nghĩ rằng không thể hội nhập thì bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến làn sóng đó trong 2 - 3 năm tới. Chúng ta cũng sẽ chứng kiến trào lưu về xuất khẩu tại chỗ đối với bất động sản để thu những đồng ngoại tệ từ chính những khách hàng cá nhân, chứ không phải riêng các nhà đầu tư nước ngoài thông qua hình thức FDI.

Chúng ta cũng có những hình thức đầu tư công cụ tài chính, các quỹ gián tiếp, hệ thống tín dụng huy động từ dân cư để đầu tư bất động sản.

Như vậy, có thể nói, thị tường bất động sản Việt Nam đã chính thức hội nhập quốc tế, chính thức mở cửa. Không thể nào đóng cửa thị trường này để dành riêng cho các nhà đầu tư trong nước được nữa mà đây là cuộc chơi rất quyết liệt, sòng phẳng với những tiềm lực kinh tế", ông Hưng phân tích.

Về dự báo có hay không có “bong bóng” bất động sản trong 2 tháng cuối năm 2017 đến Tết Mậu Tuất và năm 2018, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng khó có thể xảy ra, do có sự can thiệp, điều chỉnh ngày càng kịp thời và hiệu quả của Nhà nước; do các doanh nghiệp cũng nỗ lực tái cơ cấu đầu tư, định hình lại sản phẩm phù hợp nhu cầu của thị trường; và do các nhà đầu tư thứ cấp ngày càng tỉnh táo, am hiểu thị trường hơn.

Cũng theo ông Châu, năm 2018, thị trường bất động sản sẽ chuyển sang phân khúc có giá vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu thật của đa số người có thu nhập trung bình.