Sai lầm thường gặp của người sử dụng iPhone

Thứ Hai, 11/12/2017 05:05

Chuyên gia Apple cho rằng, người dùng iPhone sạc pin qua đêm, không dùng sạc chính hãng hay có thói quen tắt ứng dụng trong đa nhiệm là sai lầm.





Sử dụng bộ sạc không rõ nguồn gốc

Nhiều người vẫn có thói quen dùng củ sạc từ bên thứ ba, bao gồm cả những củ sạc dành cho máy Android để sạc iPhone. Điều này là không nên bởi không chỉ gây tác hại cho máy, nó còn mang cả nguy cơ cháy nổ. Những vụ việc cháy nổ iPhone thời gian qua do dùng củ sạc không rõ nguồn gốc đã cho thấy điều đó.

Tắt ứng dụng trong đa nhiệm

Có quan niệm cho rằng, tắt ứng dụng đa nhiệm sẽ tiết kiệm pin cho iPhone. Tuy nhiên, hành động này là sai lầm bởi các ứng dụng đang chạy nền không tiêu tốn (hoặc tốn rất ít) năng lượng. Trong khi đó, nếu muốn bật lại ứng dụng, lượng pin phục vụ cho nó nhiều hơn.

Không dùng ốp lưng thoáng, che kín cổng kết nối

Khi lựa chọn ốp lưng hoặc bao da, nhiều người cảm thấy bất tiện nên không mua loại có che kín các cổng kết nối. Tuy nhiên, chuyên gia Apple cho rằng ốp lưng cần có chức năng bảo vệ các cổng này khỏi bụi bẩn, nước... Ốp dùng chất liệu có thể thoát nhiệt nhiều hơn cũng được khuyến khích.

Dùng máy khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh

iPhone có thể hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 độ C đến 35 độ C. Do đó, người dùng không nên sử dụng nhiều khi nhiệt độ môi trường vượt ngoài phạm vi này để tránh ảnh hưởng tới độ bền.

Sạc pin qua đêm

Đây là một trong những chủ đề gây tranh cãi hiện nay, bởi công nghệ pin mới đã có thể giúp thiết bị ngưng nạp điện khi đầy. Tuy nhiên, chuyên gia Apple khuyến cáo nên dùng thiết bị trước khi nạp đầy 100% để cho kết quả tốt nhất, trong đó mức pin từ 20% đến 80% cho hoạt động hiệu quả nhất.

Để điện thoại hết pin quá lâu

Trong một số trường hợp, bạn có thể quên chiếc iPhone của mình ở đâu đó, hoặc không sử dụng chúng nhiều. Tuy nhiên, thiết bị vẫn nên được sạc thường xuyên, bởi pin của máy có thể bị hỏng nếu bạn không làm điều đó thời gian dài.

Thông báo từ ứng dụng

Nếu không cần thiết, bạn có thể tắt tính năng thông báo của ứng dụng trên iPhone. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm pin, mà còn có thể tránh được những khó chịu khi thông báo "nhảy" liên tục trên màn hình, nhất là khi kết nối mạng trở lại.

Bật định vị mọi lúc

Không ít người bật tính năng định vị trên iPhone và giữ như vậy, hoặc quên tắt nó đi. Điều này cũng khiến máy rất tốn pin và thậm chí bị hacker theo dõi từ xa. Do đó, trừ khi cần thiết (dùng bản đồ, ứng dụng gọi xe...) người dùng nên tắt định vị.

Không khởi động lại máy

Khi hoạt động một thời gian, iPhone sẽ có xu hướng chậm đi. Do đó, cần khởi động lại máy khoảng mỗi tuần một lần để "làm tươi" (refresh) nó.

Luôn bật Wi-Fi, Bluetooth

Cũng giống như tính năng định vị, việc luôn bật Wi-Fi hay Bluetooth luôn tiêu tốn năng lượng. Do đó, nên có thói quen tắt các tính năng này nếu không sử dụng.