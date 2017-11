Kia Morning xuống dưới 300 triệu, toàn bộ ô tô KIA giảm giá

Thứ Sáu, 24/11/2017 01:30

- Không chỉ giảm giá cho ô tô Mazda, cuối tháng 11 này, THACO cũng bất ngờ công bố giảm giá cho toàn bộ các mẫu xe Kia lắp ráp trong nước, với mức giảm cao nhất lên tới 81 triệu đồng. Đợt điều chỉnh này khiến giá bán Morning xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 295 triệu đồng.

Các đại lý vừa công bố giảm giá bán cho toàn bộ các mẫu xe Kia lắp ráp trong nước, bao gồm cả các xe nhỏ như Morning, Cerato… cho đến các mẫu xe đa dụng, mẫu MPV cỡ lớn - Sedona.

Cụ thể, giá bán lẻ của mẫu xe nhỏ Kia Morning sẽ giảm từ 8-14 triệu đồng so với thời điểm đầu tháng 11/2017. Trong đó, mẫu Morning MT phiên bản 1.0 giảm 10 triệu đồng, xuống chỉ còn 295 triệu đồng. Phiên bản đắt nhất của dòng xe cỡ nhỏ bán chạy tại Việt Nam này là Kia Morning AT 1.25L cũng sẽ có giá chỉ còn 394 triệu đồng (giảm 8 triệu đồng).

Giá mẫu xe bán chạy nhất của Kia hiện chỉ còn dưới 300 triệu đồng.

Mẫu xe hạng C - Cerato lại có những giảm khá khác biệt. Trong đó, Cerato phiên bản 1.6 MT sẽ giảm 14 triệu đồng xuống còn 539 triệu đồng; Cerato bản 1.6 AT giảm 24 triệu đồng (từ 613 triệu đồng xuống còn 589 triệu đồng); Cerato phiên bản 2.0 AT giảm 32 triệu đồng (từ 671 triệu đồn tới 639 triệu đồng).

Trong khi đó, cả 3 phiên bản của mẫu xe du lịch hạng D KIA Optima được lắp ráp trong nước là 2.0 AT, 2.0 ATH cùng 2.4 GT Line được giảm khoảng 20 - 25 triệu đồng. Vào thời điểm mới ra mắt vào năm 2016, mức giá đề xuất cho 3 phiên bản này là 915 triệu đồng, 990 triệu đồng và 1,045 tỷ đồng.

Còn các mẫu xe đa dụng là Rondo, Sorento… được giảm 10 - 30 triệu đồng.

Đáng chú ý, mẫu MPV cỡ lớn Sedona sử dụng động cơ diesel lắp ráp trong nước nhận được mức giảm giá cao nhất trong đợt này. Trong đó, Sedona bản cao cấp sử dụng động cơ diesel được giảm 31 triệu đồng, Sedona bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ diesel được giảm 21 triệu đồng. Trong khi đó, Sedona phiên bản sử dụng động cơ xăng vẫn giữ nguyên giá bán 1,158 tỷ đồng

Mẫu MPV cỡ lớn Sedona.



Trong đợt giảm giá này, các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, kể cả các phiên bản cũ và các mẫu xe hiện tại của Rio, Quoris, Soul đều không được giảm giá.

Nhà phân phối xe Kia tại Việt Nam cũng "hé lộ" vào năm 2018, một số mẫu xe chắc chắn sẽ được giảm giá, trong đó mẫu Cerato giảm 10 - 20 triệu đồng, mẫu Rondo được giảm 10 triệu đồng và Morning giảm thêm 5 triệu đồng (so với giá hiện tại).

Cùng đợt công bố giảm giá bán cho toàn bộ các mẫu xe Kia lắp ráp trong nước, THACO cũng công bố mức giá mới của nhiều mẫu xe Mazda như Mazda 2, Mazda3 và Mazda6, với mức giảm cao nhất đến 25 triệu đồng.

Đây là mức giá đã giảm theo như thuế nhập khẩu linh kiện về Việt Nam bằng 0%. Đồng thời, THACO cũng công bố giảm giá cho dòng xe dưới 2.0 khi thuế tiêu thụ đặc biệt giảm 5%, kể từ ngày 01/01/2018.