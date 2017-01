Hét giá đổi tiền lẻ dịp Tết

Thứ Tư, 11/01/2017 13:22

Tết Nguyên đán Đinh Dậu đã cận kề, nhiều người đang có nhu cầu đổi tiền lẻ phục vụ mừng tuổi, đi lễ. Lợi dụng việc này, các đầu mối đổi tiền ngoài chợ đen được dịp hét giá.

Các loại tiền được săn lùng nhiều nhất hiện nay có mệnh giá từ 500 đến 20.000 đồng. Trong đó, loại tiền dưới 2.000 đồng có mức phí “khủng” nhất.

Một đầu nậu đổi tiền cho biết đang có sẵn tiền mới, theo sêri ở mọi mệnh giá, khách hàng cần bao nhiêu cũng có mà không cần đặt trước.

Trong vai người muốn đổi tiền 500 đồng, PV liên hệ với một chủ đổi tiền tại khu vực chùa Trấn Quốc (Hà Nội) thì được thông báo mức giá 1 triệu đồng tiền chẵn lấy 500.000 tiền lẻ. Đây cũng là mức giá của một chủ đổi tiền tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), người này cho biết sẵn sàng đổi tất cả các loại tiền lẻ. Riêng mệnh giá 500 đồng được săn tìm nhiều để lễ chùa nên giá rất cao. Khách hàng có thể đến trực tiếp hoặc sẽ có người mang tới để có thể kiểm tra, đảm bảo tiền mình đổi được là tiền thật. Khi PV trả lời để tham khảo thêm thì người này nói: “Anh nên đổi nhanh, gần tết có khi giá đổi tiền tăng đến mấy lần nữa”.

Tiền mệnh giá 10.000 hoặc 20.000 đồng có mức phí đổi thấp hơn. Chị V.A, một người đổi tiền lẻ tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, nếu khách đổi từ 2 triệu đồng trở lên thì tiền 5.000 đồng có mức phí 18%, tiền 10.000 phí 11% còn tiền 20.000 phí 7%. Trên các trang web, fanpage nhận đổi tiền tại Hà Nội cũng đưa ra mức phí tương tự, đổi càng nhiều phí càng giảm.

Không chỉ tiền Việt, các ngoại tệ in hình con gà gồm cả tiền giấy và tiền xu cũng được nhiều người săn tìm. Chủ một cửa hàng bán tiền lưu niệm tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết có khá nhiều người hỏi mua tiền in hình gà. Cửa hàng này bán nhiều loại tiền in hình gà như đồng 100 Pataca của Macao, đồng tiền 1 yên cũ của Nhật, xu mạ vàng của Đài Loan…, giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/tờ. Đặc biệt, đồng 2 USD tiền thật được mạ vàng hình gà hiện bán rất chạy, giá lên tới 400.000 đồng/tờ.

Nhu cầu lớn

Anh Đức, nhân viên một cơ quan truyền thông, cho biết năm trước vợ chồng anh không kịp đổi tiền lẻ nên có lúc phải lấy tiền mệnh giá cao mừng tuổi. Vì vậy năm nay anh nhờ người quen tại ngân hàng đổi giúp tiền lẻ mệnh giá 10.000 đồng ngay từ đầu tháng Chạp.

Chị Thu, nhân viên một ngân hàng TMCP cho biết, đơn vị có một số lượng tiền lẻ song các năm trước rất ít người đến đổi trực tiếp do ngại thủ tục. Tuy nhiên, năm nay ngân hàng chị lại nhận được rất nhiều yêu cầu đổi tiền từ phía khách hàng. Hiện ngân hàng nơi chị làm đã dừng đổi tiền mệnh giá 10.000 và 20.000 đồng.

Còn chị Hoa, nhân viên một ngân hàng khác cho biết cuối năm, những người làm ngân hàng nhận được rất nhiều lời nhờ cậy đổi tiền. “Năm nay tôi cũng bị nhiều người nhờ đổi tiền nhưng buộc phải trả lời khéo vì chỉ đủ đổi cho hai bên gia đình vợ - chồng sử dụng” – chị Hoa nói.

Chợ đen nhộn nhịp

Tại TPHCM, PV liên hệ với một số điểm đổi tiền mới trên đường Thành Thái (Q.10), Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp), Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh)..., và được biết những loại tiền mệnh giá từ 5.000 đồng - 20.000 đồng đều có đủ, khách muốn đổi bao nhiêu cũng được. Người phụ nữ tên Hồng (ngụ Q.4) cho hay: “Tiền mệnh giá càng nhỏ, phí càng cao. Ở chỗ tui, cứ 1.000 đồng đổi một tờ 500 đồng; 2.000 đồng đổi một tờ 1.000 đồng; còn mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng thì mất phí 10-12%. Giá cao như vậy nhưng rất nhiều người có nhu cầu nên có khi không còn tiền để đổi, nhất là bây giờ nhà nước không còn in nhiều tiền từ 5.000 đồng trở xuống nên càng hiếm. Càng sát tết, mức phí đổi sẽ tăng gấp đôi và có khi không còn tiền để đổi. Lúc đó, khách hàng muốn đổi thường phải đặt cọc trước, chờ ngày hẹn đến lấy tiền hoặc sẽ được giao tận nhà theo yêu cầu”.

Các điểm đổi tiền tự phát này còn cạnh tranh nhau bằng nhiều chiêu trò, chủ yếu đánh vào tâm lý mê tín của khách hàng, chẳng hạn đổi tiền có sêri đẹp toàn số 8, hay số sêri trùng với ngày tháng năm sinh. Số càng độc, càng hiếm thì mức phí đổi càng cao…

Dịch vụ mua bán các loại tiền có in hình gà, đại diện cho năm Đinh Dậu 2017 đã sôi động từ vài tuần nay. Tại một điểm bán hàng lưu niệm trên đường Lê Thánh Tôn (Q.1), tiền 100 đô la Macao in thử nghiệm hình con gà cách điệu có giá 30.000 đồng, tiền 10 đô la Macao in hình con gà có giá 100.000 đồng. Những tờ 2 USD hình con gà in màu giá 450.000 đồng và đã có khách đặt từ 50 - 100 tờ. Còn tiền xu in hình gà cũng khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường, có giá 200.000 đồng/xu vàng, 150.000 đồng/xu bạc.

Hầu hết các điểm đổi tiền chỉ nhận giao dịch qua điện thoại, giao tiền tận nhà hay quán cà phê.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) tại TPHCM, NHNN sẽ không in mới các loại tiền mệnh giá nhỏ (5.000 đồng, 2.000 đồng, 1.000 đồng, 500 đồng). Với các mệnh giá khác, NHNN vẫn đưa ra một lượng tiền mới nhất định đổi cho các ngân hàng thương mại (NHTM) để người dân đổi tiền với số lượng đủ để phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán.

Hiện nay, NHNN Việt Nam chi nhánh TPHCM đã nhận được nhiều tờ khai đăng ký số lượng đổi tiền của các NHTM và sẽ tiến hành đổi tiền cho các NHTM trong thời gian sớm nhất. Người dân có tài khoản tại NHTM nào thì đến NHTM đó để đổi tiền với số lượng nhất định và không phải tốn phí – ông Minh cho hay.