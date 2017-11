Camry 2018 rẻ bất ngờ, Toyota đồng loạt giảm giá ô tô vụ Tết

Thứ Bảy, 25/11/2017 03:00

- Toyota vừa ra mắt mẫu Camry 2018 tại Úc với giá bán chỉ 476 triệu đồng. Trong khi đó, giá xe ô tô Toyota từ nay đến sang năm 2018 sẽ được giảm giá hàng chục triệu đồng.

Toyota Camry 2018 "bung hàng", giá rẻ bất ngờ

Sau khi "trình diện" mẫu Camry 2018 tại Nhật Bản vào tháng 7, mới đây, Toyota đã chính thức giới thiệu mẫu sedan cỡ trung này tại thị trường Úc.

Tại Úc, Toyota mang tới 3 phiên bản động cơ của Camry 2018, trong đó có 4 xi-lanh, V6 và hybrid. Camry 2018 sẽ có 4 phiên bản khác nhau là Ascent, Ascent Sport, SX và SL.

Toyota Camry 2018 giá chỉ 476 triệu đồng tại Úc.





Theo dự kiến, Toyota Camry 2018 sẽ bán chính thức tại Úc vào đầu năm sau.

Còn tại thị trường quê nhà Nhật Bản, Toyota Camry 2018 chỉ có phiên bản Hybrid tiết kiệm xăng. Xe tiêu thụ lượng xăng trung bình ấn tượng 3.0 lít/100 km.

Toyota Camry Hybrid 2018 tại Nhật có giá dao động từ 3.294.000 - 4.195.800 yên, tương đương 656 - 835,6 triệu đồng.

Ô tô Toyota năm 2018 vẫn giảm tiếp 10%

Mới đây, Công ty Toyota Việt Nam (TMV) đã công bố giá bán lẻ mới nhất năm 2018 đối với các mẫu xe lắp ráp trong nước, áp dụng ngay từ 1/11/2017 và cho năm tới.

Theo bảng giá xe Toyota mới nhất cho năm 2018, ngoài mẫu Camry, tất cả các mẫu xe đang được Toyota Việt Nam lắp ráp như Vios, Innova, Altis đều được điều chỉnh giảm giá với mức giảm từ 3-10% (tương đương mỗi chiếc xe giảm từ 25-58 triệu đồng).

Toyota Vios TRD 2017. Cụ thể, Toyota Vios có mức giảm 58 triệu đồng cho phiên bản Vios TRD, giảm từ 644 triệu xuống còn 586 triệu đồng. Các phiên bản Toyota Vios G giảm 57 triệu đồng, E CVT và MT có mức giảm lần lượt 53 và 51 triệu đồng, Vios Limo giảm 48 triệu đồng. Như vậy, giá bán của 5 phiên bản Vios, hiện giảm xuống chỉ còn từ 484-586 triệu đồng.





Đứng thứ 2 trong đợt giảm giá này là mẫu xe 7 chỗ Toyota Innova, với mức giảm từ 42 - 50 triệu đồng. Trong đó, 2 phiên bản Innova V và E giảm 50 triệu đồng so với giá cũ, còn 995 triệu đồng và 793 triệu đồng); Innova G có mức giảm 42 triệu đồng, xuống còn 817 triệu đồng.

Với mẫu Corolla, bản 2.0V Sport có mức giá mới 936 triệu đồng, giảm 31 triệu đồng so với giá cũ. Corolla 2.0V CVT giá 893 triệu đồng, giảm 27 triệu đồng so với giá cũ. Corolla 1.8 G có giá bán 779 triệu, giảm 26 triệu đồng so với giá cũ. Còn 2 bản Corolla 1.8E CVT và MT có mức giảm 24 triệu đồng so với giá cũ, còn 707 và 678 triệu đồng.

Riêng mẫu sedan Camry vừa ra phiên bản mới đầu tháng 10, đã giảm giá 100 triệu so với trước đó nên không đổi giá ở lần điều chỉnh này. Bên cạnh đó, mẫu SUV 7 Fortuner và Land Cruiser cũng không có điều chỉnh giá trong đợt này.

Việc Toyota giảm giá xe lắp ráp là hoàn toàn dễ hiểu trong thời điểm cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Bởi, 01/01/2018, thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN về Việt Nam sẽ còn 0%. Vì vậy, xe sản xuất trong nước cũng phải giảm giá để tăng sức cạnh tranh.

Không chỉ Toyota Việt Nam, hàng loạt doanh nghiệp ô tô khác cũng đã công bố giảm giá xe sản xuất lắp ráp trong nước.

THACO vừa công bố giảm giá bán cho toàn bộ các mẫu xe Kia lắp ráp trong nước, bao gồm cả các xe nhỏ như Morning, Cerato… cho đến các mẫu xe đa dụng, mẫu MPV cỡ lớn - Sedona. Đầu tháng 11, Ford Việt Nam cũng đồng loạt giảm giá cho ba mẫu xe lắp ráp trong nước là EcoSport, Fiesta và Focus.

Có thể dự đoán thị trường ô tô 2018 sẽ là nơi chứng kiến cuộc phân tranh khắc nghiệt hơn bao giờ hết giữa xe nhập khẩu và lắp ráp. Còn nhiều người tiêu dùng thì luôn hi vọng giá xe sẽ tiếp tục giảm để giấc mơ sở hữu ô tô nhanh chóng thành hiện thực.