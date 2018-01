Bốn cách “biến hóa” làm mới căn nhà đón Tết

Thứ Tư, 17/01/2018 01:30

Những ngày cận Tết, việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ giúp bạn có được không gian sống sạch, việc trang trí, làm mới lại căn nhà sẽ mang lại điều tươi mới. Bạn có thể tham khảo các cách làm mới ngôi nhà để đón Tết vô cùng đơn giản dưới đây.

Chỉ với một lớp sơn sẽ tạo diện mạo mới cho ngôi nhà để gia đình bạn đón Tết. Ảnh: T.G

1. Di chuyển, kê lại đồ đạc



Kiến trúc sư Đỗ Anh Minh, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Tân Á Đông (Hà Nội) cho biết, sau khi quét dọn, loại bỏ bớt những vật trang trí rườm rà, không cần thiết để tạo một không gian thông thoáng, hãy sắp xếp gọn gàng lại tất cả đồ đạc trong phòng. Bạn có thể di chuyển vị trí bàn ghế cũng như nội thất trong phòng sẽ đem lại cảm giác mới mẻ, lạ lẫm cho ngôi nhà.

Đôi khi chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ trong căn phòng cũng sẽ cho bạn thấy “lạ”. Chẳng hạn, việc sử dụng quá lâu chiếc ghế sofa sẽ trở nên quen mắt, sờn cũ dẫn tới nhàm chán. Để thay đổi, bạn có thể bọc mới cho bộ sofa hay thay gối tựa với những màu sắc chìm, nổi khác nhau. Việc làm mới chiếc rèm cũng góp phần làm không gian nhà bạn thêm sức sống. Nếu có thể bạn hãy thay mới luôn cho chúng bởi hiện nay có rất nhiều loại rèm cửa với chất liệu, kiểu dáng khác nhau để lựa chọn.

Đối với những căn nhà chưa trải thảm, để tạo điểm nhấn cho căn nhà bạn có thể sử dụng thảm lót dưới bộ sofa hay giường ngủ. Lựa chọn thảm cần hỏi ý kiến của các chuyên gia thiết kế để có được một không gian đẹp nhất.

2. Sơn lại tường nhà

Ông Lê Văn Kiệt, Công ty TNHH Thương Mại và Xây dựng Trường Kiệt cho biết, sau một thời gian ở, dưới tác động của môi trường và con người ít nhiều lớp sơn tường sẽ bị bẩn khiến căn nhà trông có vẻ cũ. Cách làm mới nhà đơn giản và nhanh nhất là thay đổi màu sơn tường cho phù hợp với cảm hứng, ý tưởng mới. Chỉ với một lớp sơn mới diện mạo căn nhà sẽ thay đổi đáng kể. Bạn có thể chọn màu sơn mới hoặc sơn lại màu cũ nếu bạn thích. Tuy nhiên, màu sơn cần phải phù hợp với tổng thể ngôi nhà.

Với màu tường, thường hay chọn những gam màu trung tính hoặc những màu sắc tươi mới nhưng sử dụng ở sắc độ nhẹ bởi những màu đậm quá thường gây cảm giác nặng nề, tối tăm và khó kết hợp với những màu khác để có được sự tinh tế, thanh thoát.

Khi sơn lại tường, bạn cần lưu ý khử mùi hắc nồng của sơn để hạn chế nguy cơ nhiễm độc, dị ứng, bệnh về hô hấp, đau đầu, khó chịu, buồn nôn… Theo các chuyên gia, sau khi sơn nhà xong tốt nhất sau một tuần mới nên về ở. Nhà có phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh tốt nhất không nên sơn lại nhà. Nếu cần thiết đưa cả mẹ và bé đến nơi khác, tránh nguy cơ nhiễm độc.

Để nhanh chóng đẩy mùi sơn nhà mới trong trường hợp “khó lánh nạn”, bạn mở hết tất cả các cửa trong nhà để gió lùa vào làm lưu thông không khí và hút theo mùi sơn đi. Bạn cũng có thể bật quạt liên tục. Trong dân gian có nhiều cách khử mùi sơn như đặt nhiều quả dứa ở các góc phòng để hút mùi sơn; Bọc các cục than củi, than sinh học, than hoạt tính vào giấy báo rồi để nhiều nơi trong nhà. Để hiệu quả khử mùi cao hơn lưu ý đóng kín các cửa ra vào, cửa sổ… và không được ở trong nhà suốt quá trình khử mùi; Dung dịch muối ăn pha loãng khử mùi sơn khá tốt. Cứ 10 mét vuông nền nhà đặt một bát nước muối pha loãng, mùi sơn giảm mạnh trong vài ngày…

Các gia đình cũng cần lưu ý, với nhà sơn hay bả lại cần lưu ý giữ thực phẩm và nước uống, vật dụng cần dùng… tránh xa sơn để hạn chế chất độc dính vào. Trường hợp dính sơn vào da có thể dùng rượu trắng để rửa sạch.

3. Làm mới nhà với giấy dán tường

Để làm mới cũng như tô thêm vẻ đẹp cho căn nhà trong năm mới, bạn có thể sử dụng giấy dán tường. Điều này vừa tạo điểm nhấn cho ngôi nhà và giúp che bớt những khiếm khuyết của tường. Giấy dán tường đa dạng về màu sắc và hoa văn mà các chất liệu sơn không có được. Với công nghệ hiện đại, trên bề mặt giấy có hoa văn nổi, chìm, ánh kim, nhũ thậm chí dùng ngay chất liệu thiên nhiên giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn.

Chị Lan Phương, một người chuyên cung cấp giấy dán tường khuyên, khi lựa chọn giấy dán tường nên tham khảo tư vấn của các chuyên gia thiết kế hoặc của nhà phân phối để lựa chọn giấy thích hợp. Với mỗi không gian trong một ngôi nhà, họ sẽ tư vấn cho bạn về hoa văn, màu sắc để có sự hài hoà. Chẳng hạn, phòng khách là nơi giao tiếp nhiều nên thường chú trọng hơn. Các vách tường không nên dán cùng một loại hoa văn mà cần có vách chính có màu đậm hơn, hoa văn nổi hơn.

Phòng ngủ tương đối riêng biệt có thể sử dụng các hoa văn theo sở thích của chủ nhân căn phòng nhưng đừng quá đối chọi với bên ngoài và cũng không nên dùng nhiều màu sắc rực rỡ vì dễ gây mất tập trung, tạo cảm giác bất an. Trong phòng ngủ nên sử dụng giấy có nét mềm mại và hoa văn, màu sắc mang tính thư giãn…

Các chuyên gia lưu ý, việc xử lý bề mặt không tốt, tường bị ngấm sẽ ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ của giấy. Bởi vậy khi sử dụng giấy dán tường, bề mặt tường phải được xử lý tốt, bả phẳng, sơn một lớp lót bằng các loại sơn chống nấm mốc. Sau đó, sử dụng keo chuyên dùng quét trực tiếp lên giấy và miết lên tường.

Hiện xu hướng mới của năm nay là những bức tường kẻ sọc, hoa văn hoặc các mảng đan xen tạo cảm giác vui tươi và trẻ trung. Các gia đình nên sử dụng loại giấy dán tường đế vải vì có thể dễ dàng lau chùi, nhiều mẫu mã. Dù thích ứng với thời tiết kém nhưng nhà có sử dụng điều hòa không khí và máy hút ẩm, giấy dán tường sẽ rất bền.

4. Đưa thêm cây xanh vào không gian sống

Đặt một vài chậu cây trong nhà vừa có tác dụng trang trí ,vừa tạo một bầu không khí trong lành hơn, có lợi cho sức khỏe hơn. Khi lựa chọn cây tô điểm cho căn nhà, bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia cây cảnh, chuyên gia thiết kế để lựa chọn và đặt cây cảnh cho phù hợp. Lưu ý không nên đặt những chậu cây quá to sẽ làm mất đi sự tinh tế của ngôi nhà.

Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên những lọ hoa tươi trang trí cho phòng khách hay trên bàn ăn để căn nhà thoảng hương thơm và hút khí dương vào nhà, giúp cho tài vận của mọi người tốt hơn.