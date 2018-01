Bí quyết đầu tư sinh lời của nhà đầu tư thông thái

Thứ Sáu, 19/01/2018 16:15

Sở hữu vị trí đắc địa trong vùng đất du lịch phát triển mạnh và chính sách bán hàng ưu đãi vượt trội, căn hộ khách sạn TMS Luxury Hotel Da Nang Beach đã nhanh chóng thu hút các nhà đầu tư yên tâm "chọn mặt gửi vàng" để đầu tư sinh lợi cao.

Đà Nẵng - thành phố du lịch hấp dẫn

Du lịch thành phố Đà Nẵng nổi tiếng với nhiều cảnh quan ấn tượng như bãi biển Mỹ Khê - một trong sáu bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh (theo Forbes), bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn, cầu quay sông Hàn… Đây là thành phố duy nhất ở châu Á được Tổ chức Du lịch thế giới World Travel Awards (WTA) vinh danh là "Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á" (năm 2016).

Theo thống kê của Sở Du lịch cho biết, năm 2017, Đà Nẵng đón khoảng 6,6 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó khách quốc tế khoảng 2,3 triệu lượt khách, tăng 11,3% so với năm 2016, khách nội địa khoảng 4,3 triệu lượt, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu du lịch ước đạt 19.403 tỉ đồng, tăng 20,6% so với năm 2016.

Hưởng lợi từ tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch của Đà Nẵng, dự án TMS Luxury Hotel Da Nang Beach đã thu hút đầu tư mạnh mẽ trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng Đà Nẵng hiện nay.

Vị trí sinh lợi

TMS Luxury Hotel Da Nang Beach tọa lạc tại vị trí đắc địa trên mặt đường Võ Nguyên Giáp - "con đường resort 5*". Trên trục đường này đang mọc lên các khu đô thị hiện đại, các khu vui chơi giải trí sôi động, dự đoán sẽ đem lại không gian sống, nghỉ dưỡng lý tưởng cho cư dân tại đây, cũng như với khách du lịch.

Chỉ cần vài bước chân là chạm biển, TMS Luxury Hotel Da Nang Beach trở thành dự án đắt giá với tầm nhìn trực diện bãi biển Mỹ Khê. Với hạ tầng giao thông hoàn thiện, từ dự án có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố cũng như các địa điểm thăm quan nổi tiếng của Đà Nẵng.

147 căn hộ khách sạn và 80 phòng khách sạn hạng sang, tiện ích chuẩn 5 sao, dự án đảm bảo mang đến một trải nghiệm đẳng cấp, độc đáo về du lịch, lưu trú nghỉ dưỡng cho khách hàng.

Căn hộ TMS Luxury Hotel Da Nang Beach hướng trực diện bãi biển Mỹ Khê

Tầm nhìn vượt trội

Tận dụng vị trí hướng trực diện bãi biển Mỹ Khê, đơn vị thiết kế PURE Creations với sáng lập viên là kiến trúc sư người Áo đã tối ưu hóa góc nhìn cho các căn hộ condotel TMS Đà Nẵng. 80% căn hộ khách sạn có tầm nhìn hướng biển, 100% căn hộ được đón gió và ánh sáng tự nhiên. Các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 45 m2 - 67 m2 giúp tối ưu lợi ích đầu tư cho nhà đầu tư.

Từ tầng 15 đến 17, các căn hộ khách sạn được thiết kế phá cách theo phong cách Nhật Bản đơn giản mà tinh tế, trang nhã, đón đầu phục vụ nguồn khách du lịch từ Nhật Bản ngày càng tăng nhanh ở thị trường Đà Nẵng.

Lợi nhuận đầu tư xứng đáng

Với ưu thế về vị trí, tiện ích, căn hộ condotel TMS Đà Nẵng mang lại không gian nghỉ dưỡng thượng lưu và cơ hội đầu tư vượt trội lên tới 10%/năm.

Chủ đầu tư cam kết và Ngân hàng MB miễn phí bảo lãnh lợi nhuận 10% một năm trong vòng 10 năm đầu tiên cho chủ căn hộ. Khách hàng nhận ngay 10%/năm sau khi đóng đủ 95% giá trị hợp đồng, từ năm thứ 11, khách hàng được hưởng 85% lợi nhuận từ hoạt động cho thuê. Đây chính là bảo chứng cho giải pháp đầu tư an toàn, sinh lợi cao cho các nhà đầu tư condotel TMS Đà Nẵng.

MBBank cũng hỗ trợ vay 60% giá trị căn hộ với lãi suất 0% cho đến lúc bàn giao. Khách hàng được sử dụng miễn phí 15 đêm nghỉ mỗi năm và có thể trao đổi kỳ nghỉ trên hệ thống TMS Hotel & Resort hiện tại và tương lai.

Dự án được quản lý bởi Welham® - thương hiệu vận hành khách sạn uy tín hàng đầu HongKong đảm bảo việc vận hành dự án hiệu quả và duy trì tài sản theo tiêu chuẩn quốc tế; hứa hẹn đem lại cho khách hàng các dịch vụ hiện đại và chuyên nghiệp nhất trong kỳ nghỉ của mình.