3 mẫu ô tô rẻ bất ngờ đang được người Việt chờ đợi năm 2018

Thứ Bảy, 02/12/2017 01:30

Honda Jazz, Toyota Wigo và Suzuki Celerio là những mẫu ô tô thuộc phân khúc giá dao động khoảng 300 triệu đồng đang được rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam chờ đợi vào năm tới.

Thị trường ô tô Việt Nam đang có nhiều bước phát triển trong những năm đây. Thông qua các số liệu cho thấy, doanh số toàn thị trường năm 2016 đạt 33.295 xe, tăng 13% so với năm 2015 và gấp gần 10 lần so với cách đây 10 năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế, các nhà phân tích cũng cho biết, giá ô tô tại Việt Nam luôn cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của thế giới hoặc các quốc gia trong khu vực ASEAN.

3 mẫu ô tô giá rẻ đang được người tiêu dùng Việt Nam chờ đợi vào năm 2018

Vì vậy, đại bộ phận người dân Việt Nam vẫn chưa tiếp cận được các sản phẩm ô tô do giá thành cao cũng như các dịch vụ đi kèm như bãi gửi xe, giao thông ở các đô thị lớn chưa thật sự tốt.



Chính vì vậy, các doanh nghiệp ô tô đã tiếp cận thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam bằng cách tung ra các mẫu xe thuộc phân khúc giá rẻ. Đây chính là những con át chủ bài của các hãng xe trong thời gian tới.

Hiện tại, chưa có một hãng ô tô nào xác nhận hướng đi trên. Tuy nhiên, từ sự thành công của Kia Morning hay Hyundai Grand i10 có thể thấy, người tiêu dùng Việt Nam đang có nhu cầu mua sắm ô tô rất lớn, nhưng giá bán đắt đỏ đang là rào cản thể nhiều người có thể tiếp cận.

Ghi nhận thực tế từ thị trường, ở phân khúc xe dưới 500 triệu đồng luôn là thị trường sôi động nhất với các mẫu xe đang "làm mưa, làm gió" trên thị trường như Toyota Vios, Honda City (phân khúc sedan hạng B) hay các mẫu xe "nội" thuộc phân khúc đô thị hạng A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.

Trong năm 2018, sự đổ bộ của các mẫu xe giá rẻ như Honda Jazz, Toyota Wigo hay Suzuki Celerio đang được rất nhiều người chờ đợi và đón nhận.

Toyota Wigo

Được giới thiệu trong triển lãm Vietnam Motor Show 2017 vào tháng 8 tại Tp.HCM, mẫu xe có giá rẻ nhất của thương hiệu ô tô số 1 thế giới đang là đối thủ khó chịu của tất các các đối thủ trong phân khúc xe con đô thị.

Theo một số thông tin rò rỉ và chưa được Toyota Việt Nam (TMV) xác nhận, mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia có tất cả 4 phiên bản và giá bán dao động ở mức 310 triệu đồng và 410 triệu đồng



Theo một số thông tin rò rỉ và chưa được Toyota Việt Nam (TMV) xác nhận, mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia có tất cả 4 phiên bản và giá bán dao động ở mức 310 triệu đồng và 410 triệu đồng cho phiên bản đắt nhất.

Theo như công bố trước đó của TMV, Wigo sẽ được giới thiệu ra mắt trong quý I/2018, tuy nhiên, trong thời gian gần đây, doanh nghiệp ô tô Nhật Bản cũng đã xác nhận, việc ra mắt Wigo sẽ bị chậm lại một chút so với thời gian dự kiến trước đó.

Phiên bản xuất hiện tại Việt Nam sử dụng động cơ 1KR-FE 3 xi-lanh dung tích một lít, công suất 65 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 89 Nm tại 4.400 vòng/phút. Hộp số tự động 4 cấp. Trang bị an toàn của Wigo có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, túi khí trước người lái và hành khách, dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế.

Honda Jazz

Một mẫu xe giá rẻ khác đang được rất nhiều người Việt Nam chờ đợi sau năm 2018 là mẫu xe giá rẻ Jazz của Honda Việt Nam. Tính tới thời điểm hiện tại, Honda chưa công bố giá bán chính thức cho Jazz 2018.

Tuy nhiên, một số thông tin rò rỉ mới đây cho thấy, mẫu xe giá rẻ Jazz sẽ có giá khoảng trên dưới 360 - 370 triệu đồng tại Việt Nam.

Tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Honda Jazz 2017-2018 được trang bị 3 phiên bản nhưng chỉ dùng chung một khối động cơ máy xăng dung tích 1.5L



Tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Honda Jazz 2017-2018 được trang bị 3 phiên bản nhưng chỉ dùng chung một khối động cơ máy xăng dung tích 1.5L, 4 xylanh thẳng hàng, 16 valve, cam đơn SOHC.

Công suất cực đại 117Hp/ 6600rpm, mô men xoắn cực đại 145Nm/ 4600rpm. Hộp số đi kèm đều là CVT 7 cấp ảo. Như vậy đây chính là phiên bản đuôi ngắn hatchback của mẫu xe Honda City, đối thủ nguy hiểm nhất của Toyota Vios vừa ra mắt gần đây

Dự kiến, Honda Jazz 2017 sẽ có giá và bán ra vào đầu năm sau, khi mà mức thuế nhập khẩu dành cho các mẫu xe lắp ráp trong khu vực ASEAN có tỉ lệ nội địa hoá trên 40% được đưa về 0.

Suzuki Celerio

Trong 3 mẫu xe giá rẻ được ra mắt vào năm sau, Suzuki Celerio được lộ diện gần như là toàn diện. Một đại lý Suzuki mới đây đã tiết lộ giá bán cụ thể của mẫu xe này tại Việt Nam.

Suzuki Celerio tại Việt Nam. Theo đó, sẽ có hai phiên bản về nước dành cho khách hàng lựa chọn gồm một bản số sàn đi kèm mức giá 299 triệu đồng và một biến thể sử dụng hộp số tự động giá 340 triệu đồng. Thời gian dự kiến sẽ tới tay khách hàng vào tháng 3/2018.



Mặc dù Suzuki không phải là cái tên "hot" trên thị trường nhưng việc ra mắt mẫu xe giá rẻ Celerio tại Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ người tiêu dùng.

Mẫu xe Suzuki Celerio 2017 được trang bị khối động cơ xăng 3 xi-lanh K10B, dung tích 1.0 lít, công suất 67 mã lực tại 6.000 vòng /phút và mô-men xoắn cực đại 90 Nm tại 3.500 vòng /phút, đi kèm là hộp số tay 5 tốc độ hoặc hộp số vô cấp.

Trang bị an toàn trên xe bao gồm hệ thống trợ lực điện, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh, dây đai an toàn ở ghế lái,…