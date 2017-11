VINCOM BLACK FRIDAY 2017: Gần 2.000 gian hàng ngập tràn ưu đãi

Thứ Năm, 23/11/2017 07:21

Với hơn 90% gian hàng thời trang trên toàn hệ thống TTTM đồng loạt giảm giá sâu, Vincom Black Friday 2017 được đánh giá là chương trình khuyến mại có quy mô "khủng nhất" trong năm

Sự kiện khuyến mại được mong chờ nhất trong năm - Vincom Black Friday 2017 - thu hút gần 2.000 gian hàng đến từ những thương hiệu nổi tiếng trong nước và thế giới với mức giảm giá đến 50% cùng hơn 5 tỉ đồng quà tặng sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-11.

Nhiều sản phẩm giảm tới 50%

Dịp này, các thương hiệu thời trang tại Vincom đưa ra hàng loạt chương trình khuyến mại đặc biệt như: Mango, Old Navy, Dr.Martens, Nine West, Furla, Accessorizes, G2000, Vascara, Canifa… giảm giá toàn bộ sản phẩm bày bán trong gian hàng, đặc biệt có nhiều mặt hàng giảm tới 50%; H&M đồng giá 150.000 đồng một số sản phẩm tại Vincom Center Đồng Khởi; Geox, Shooz mua 1 tặng 1. Các thương hiệu thời trang khác như Aldo, Bata, Charles & Keith, Efora, GAP, Ecco, Aokang, Giovanni, Adidas, Nike, Anta, Lining, Triumph, Sabina, Pierre Cardin, Kelly Bui, M.Y.M, N&M, The Blues, KB Fashion, Elise, Lemino, TNG, Emspo, Up To Second, Dottie, Magoon, Bò Sữa… cũng tham gia cuộc đua ưu đãi, giảm tới 50% nhiều sản phẩm.

Không chỉ có các thương hiệu thời trang, những hãng mỹ phẩm và trang sức nổi tiếng như Bobbi Brown, Estee Lauder, Givenchy, Clinique, Laneige, The Face Shop, Shiseido, Yves Rocher, 417, NYX, Pandora, Swarovski, PNJ,… cũng giảm giá từ 10%-50% nhiều mặt hàng.

Riêng chuỗi thời trang VinDS sẽ "chiêu đãi" các vị khách sành điệu bữa "tiệc buffet" độc đáo. Khi mua "suất buffet" với giá chỉ 499.000 đồng, 999.000 đồng và 1,999 triệu đồng, khách có cơ hội lựa chọn bất cứ sản phẩm nào mình yêu thích với số lượng tương ứng 5 món, 6 món và 7 món từ các hãng nổi tiếng như Marc, DNA, Ideation, AK Club, Crown Space... Đây chính là cơ hội "vàng" cho những tín đồ hàng hiệu để sở hữu những bộ thời trang "chất" với giá thấp nhất trong năm.

Vincom được khách hàng tin tưởng bởi sự bảo đảm về nguồn gốc chính hãng, chất lượng và dẫn đầu các xu hướng thời trang mới

Hệ thống siêu thị điện máy công nghệ VinPro cũng tung ra chương trình giảm giá sốc hơn 10.000 sản phẩm điện tử hiện đại với mức giá không thể thấp hơn. Trong 3 ngày (24 đến 26-11), khách hàng có thể mua được các đồ công nghệ sành điệu với giá vô cùng hấp dẫn như iPhone 8 Plus 64 GB chỉ còn 19,99 triệu đồng, iPhone 7 128 GB chỉ còn 15,99 triệu đồng, TV Led Full HD Sharp chỉ còn 3,59 triệu đồng, Bếp điện Sunhouse chỉ còn 399.000 đồng… Các thương hiệu gia dụng khác như Lock&Lock, Miniso, Modern Life, Forever… cũng giảm giá đến 50% hàng ngàn sản phẩm.

Khu giải trí, ẩm thực cũng "ăn theo"

Không những thế, các khu giải trí và ẩm thực cũng có chương trình ưu đãi "ăn theo" dịp Black Friday. Trung tâm vui chơi giải trí trẻ em tiNiWorld giảm giá 50% vé vào cửa. Khu vui chơi hiện đại Dream Games và Hero World đồng loạt giảm giá 20% giá vé đặc biệt trong ngày "Thứ 6 đen". Hãng kem nổi tiếng từ Mỹ Dairy Queen giảm giá 30% bánh kem đặc biệt chỉ còn 199.000 đồng, Pizza Company tặng mã code mua 1 tặng 1 pizza cho khách hàng duy nhất trong ngày 24-11...

Đặc biệt, các tín đồ sành điệu khi mua sắm tại Trung tâm Thương mại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, Vincom Center Phạm Ngọc Thạch, Vincom Mega Mall Royal City, Vincom Mega Mall Times City, Vincom Mega Mall Thảo Điền sẽ được thử tài nhanh tay trong trò chơi "Cơn lốc quà tặng" lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Chương trình dành cho khách hàng có hóa đơn mua sắm hợp lệ từ 1 triệu đồng sẽ được "bắt" voucher bay đầy ma thuật trong chiếc hộp độc đáo ngập tràn quà tặng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 5 tỉ đồng với nhiều voucher hấp dẫn như bộ quà tặng trị giá 8 triệu đồng từ VinPro; các phiếu quà tặng trị giá 2 triệu đồng từ Elite Fitness; 500.000 đồng từ Ecco và Nine West và 300.000 đồng từ Adidas Originals…

Tại hệ thống Vincom Plaza và Vincom+, khách hàng cũng sẽ nhận được hàng ngàn phiếu quà tặng qua các trò chơi đoán giá trúng quà "Mua sắm thần tốc" diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-11.

Vincom Black Friday là lễ hội mua sắm thường niên, nơi tập trung nhiều thương hiệu lớn, uy tín trong nước và quốc tế, kinh doanh các mặt hàng chính hãng bảo đảm chất lượng và dẫn đầu các xu hướng thời trang mới.