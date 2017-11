Thứ Bảy, 25/11/2017 07:44

10 năm tiên phong và đồng hành cùng chương trình “sữa học đường” vì một Việt Nam vươn cao

Ngày 23-11, Sở Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, tổ chức chương trình ngày hội "Sữa học đường" năm 2017 tại trường Mầm non Phước Hiệp, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây cũng là sự kiện đánh dấu hành trình 10 năm Vinamilk gắn bó với chương trình "Sữa học đường" tại tỉnh. Đến tham dự chương trình có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - UV BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc Vinamilk và đại diện Tetra Pak Việt Nam.

Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm đáng kể

Đề án "Sữa học đường" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Sở GD&ĐT tỉnh kết hợp cùng Công ty Vinamilk thực hiện từ năm 2006 dành cho trẻ 3 - 5 tuổi suy dinh dưỡng (SDD) ngoài cộng đồng và trẻ ở trong các trường mầm non. Đây cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai đề án sữa học đường. Đến nay, qua 10 năm thực hiện, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu được nhiều thành quả tốt đẹp, góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng. Cụ thể: Số lượng học sinh mầm non đến trường ngày càng đông, luôn vượt chỉ tiêu, năm 2006 là 49.961 học sinh ra lớp, đến năm 2017 tăng lên 69.513 trẻ. Về thể trạng của các em: trong trường mầm non 100% trẻ tăng cân, tăng chiều cao và trí tuệ phát triển tốt. Trẻ SDD thể nhẹ cân năm 2006 là 25%, đến cuối 2016 chỉ còn 4,6%, giảm 20,4%; riêng trẻ SDD thể thấp còi năm 2012 là 10,6% đến cuối năm 2016 chì còn 2,8%, giảm 7,8%. Không chỉ riêng trẻ em trong các trường mầm non, trẻ 3 - 5 tuổi SDD ngoài cộng đồng cũng giảm dần theo từng năm từ 4.518 trẻ (2012) xuống còn 3.627 trẻ (2016) và số trẻ thoát SDD tăng từ 25.5% (2012) lên 33.5% (2016) đã cho thấy hiệu quả tích cực của việc triển khai thực hiện đề án.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Vinamilk cùng thực hiện nghi thức khởi động chương trình sữa học đường

Nhằm thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 05 năm (2016 - 2020), phấn đấu đến năm 2020 số học sinh đi nhà trẻ chiếm tỉ lệ 30% so với trẻ trong độ tuổi, số học sinh mẫu giáo chiếm 92,5% so với trẻ trong độ tuổi, tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD cận nặng xuống còn 6%, Ban chỉ đạo SHĐ cấp tỉnh đã được HĐND và UBND phê duyệt phối hợp với Vinamilk tiếp tục đề án Sữa học đường giai đoạn 2017 - 2021 với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tetra Pak Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn này sẽ có thêm đối tượng mới được thụ hưởng là trẻ em dưới 6 tuổi ở các trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh.

Đóng góp cả trăm tỉ đồng

Trong ngày hội "Sữa học đường" tại trường mầm non Phước Hiệp, chứng kiến các em học sinh mầm non hào hứng với các tiết mục văn nghệ, múa rối và được tham dự nhiều trò chơi thú vị, sự thích thú khi được uống sữa Vinamilk, bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc Vinamilk phấn khởi cho biết: "Là công ty dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam và là đơn vị tiên phong thực hiện mô hình sữa học đường tại Việt Nam, chúng tôi luôn ưu tiên chú trọng và thúc đẩy chương trình sữa học đường đến với các tỉnh thành cả nước, đặc biệt là Bà Rịa - Vũng Tàu - tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình sữa học đường với Vinamilk từ 2006 vì đây là chương trình đem lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho trẻ em Việt Nam, thế hệ tương lai của đất nước. Các sản phẩm được dùng trong chương trình đều được sản xuất dưới sự giám sát chặt chẽ của Vinamilk với sự tham vấn của nhiều chuyên gia dinh dưỡng trong và ngoài nước để đảm bảo an toàn thực phẩm và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho các em học sinh trong các hoạt động học tập và sinh hoạt hằng ngày. Trong suốt 10 năm qua và cam kết sẽ luôn đồng hành với tỉnh để hoàn thành các mục tiêu chăm sóc, nâng cao thể trạng và trí tuệ của trẻ em - nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai của tỉnh, vì một Việt Nam luôn vươn cao".





Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk trao quà hỗ trợ các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn nhân lễ tổng kết 10 năm sữa học đường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vinamilk là đơn vị tiên phong thực hiện thực hiện chương trình sữa học đường từ năm học 2006 - 2007 cho đến nay. Sau hơn 10 năm thực hiện, với tổng ngân sách là gần 100 tỉ đồng cho chương trình, tương đương với khoảng gần 40 triệu hộp sữa cho 500.000 em học sinh mầm non, tiểu học ở các tỉnh, thành như: Bắc Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nam, Bắc Ninh… nhằm phát triển về thể chất và trí tuệ cho các em.

Cũng trong ngày hội sữa học đường tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để ghi nhận những đóng góp của các thầy cô giáo là người trực tiếp thực hiện chương trình, đặc biệt là các thầy cô có hoàn cảnh khó khăn và đang bị bệnh hiểm nghèo, Vinamilk đã dành tặng 400 triệu đồng cho các trường hợp đặc biệt này thay cho lời cảm ơn đến sự tận tụy và hết lòng vì sự phát triển của trẻ em tỉnh nhà.

Mô hình sữa học đường được Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) thuộc Liên Hiệp Quốc (UN) kêu gọi và ủng hộ, với lịch sử hơn 100 năm tại các nước phát triển và hơn 50 năm tại các nước đang phát triển. Có thể nói, chương trình sữa học đường hiện nay đang được lan rộng trên toàn cầu, và được đánh giá là có khả năng làm giảm gánh nặng chi phí cho y tế, giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng, đem lại sự phát triển lành mạnh cho trẻ em về thể chất lẫn trí tuệ, nâng cao kết quả học tập. Đây cũng là mô hình giúp ngành chăn nuôi bò sữa và sản xuất sữa phát triển mạnh mẽ. Vinamilk còn gắn bó với các hoạt động cộng đồng, trong đó tiêu biểu là chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được thực hiện từ năm 2008 - một chương trình hướng đến trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước dưới sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động, Thương binh và xã hội. Với 1,4 triệu ly sữa tương đương 9 tỉ đồng quỹ sữa dành cho 16.000 trẻ em năm 2017, tổng số ly sữa mà chương trình đã trao trong suốt hành trình 10 năm là 31,5 triệu với tổng giá trị tương đương gần 130 tỉ đồng đến với gần 400.000 trẻ em khó khăn tại Việt Nam.