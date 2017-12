Kymdan chinh phục thị trường Hoa Kỳ khó tính

Thứ Sáu, 08/12/2017 15:12

Các mặt hàng muốn nhập khẩu vào Hoa Kỳ phải hội đủ tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt bởi thị trường khó tính này luôn đặt yếu tố an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng và trách nhiệm xã hội là tiêu chí để đánh giá sản phẩm.

Đường vào Hoa Kỳ có khó?

Hoa Kỳ, mảnh đất màu mỡ, đầy tiềm năng nhưng cũng vô cùng khó tính, là thị trường mà các nước châu Á như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN đều chú trọng xuất khẩu. Là thị trường khó tính, Hoa Kỳ có những đòi hỏi khắt khe mà để được chấp nhận, hàng hóa phải có chứng nhận tuân thủ các quy định về an toàn sản phẩm. Họ đưa ra hệ thống các tiêu chuẩn, kiểm soát mọi khâu trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng, từ nguyên liệu, chế biến, đóng gói, phân phối...

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong năm 2016, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch tăng 15% so với năm trước (38,5 tỉ USD), đứng đầu là dệt, may; giày, dép; điện thoại các loại và linh kiện; gỗ và sản phẩm gỗ; máy móc thiết bị, thủy sản… Tuy nhiên, đến tháng 1-2017, hơn 1.000 doanh nghiệp Việt Nam đã "rớt" khỏi danh sách được xuất hàng vào Hoa Kỳ do không nắm bắt quy định mới trong Luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA). Hàng loạt rào cản thương mại được dựng lên ngày càng chặt chẽ và phức tạp, đường vào Hoa Kỳ liệu có dễ dàng?

Muốn xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải thực sự đầu tư xây dựng chất lượng sản phẩm, cạnh tranh bằng các quy định tiêu chuẩn quốc tế thay vì cạnh tranh bằng giá. Doanh nghiệp phải xây dựng lòng tin về chất lượng sản phẩm lẫn uy tín trong việc thực hiện hợp đồng; có một chiến lược đầu tư đồng bộ về nguyên liệu, thiết bị, công nghệ sản xuất... để cho ra đời những sản phẩm đạt chuẩn, tự tin đối mặt với rào cản thương mại.



"Vé thông hành" vào Hoa Kỳ

Với nền kinh tế hội nhập cùng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 được dự đoán sẽ tạo ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất. Việc tiếp cận thành tựu công nghệ mới sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có những cải cách, đổi mới sáng tạo mang tính đột phá trong sản xuất và năng suất. Các doanh nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng nắm bắt, thay đổi ứng dụng công nghệ nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, thậm chí bị loại khỏi cuộc chơi nhanh chóng.

Là một trong số ít doanh nghiệp Việt "tự tin đối mặt" với những yêu cầu khắt khe về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và được phép lưu hành trên toàn Hoa Kỳ, Kymdan không ngừng đầu tư nghiên cứu khoa học, khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đầu tư phòng thí nghiệm với trang thiết bị, máy móc thuộc loại hiện đại nhất. Các sản phẩm của Kymdan đang khẳng định chỗ đứng của mình bởi chất lượng quốc tế, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Hàng ngàn thí nghiệm nhằm tăng độ bền kéo; nghiên cứu kháng vi khuẩn nhưng không sử dụng kháng sinh, không sử dụng chất sát trùng; nghiên cứu kháng nấm mốc nhưng không sử dụng chất diệt nấm… để cho ra đời những sản phẩm nệm Kymdan có độ bền vượt trội, an toàn cho người sử dụng.



Các sản phẩm của Kymdan đang khẳng định chỗ đứng của mình bởi chất lượng quốc tế

Tổ chức UL (Underwriters Laboratories) đã cấp giấy chứng nhận sản phẩm nệm Kymdan làm từ 100% cao su thiên nhiên, đạt tiêu chuẩn an toàn, là nệm cao su thiên nhiên đầu tiên trên thế giới có khả năng kháng được vi khuẩn (căn cứ vào quy trình chứng nhận UL 2282). Kiểm nghiệm khả năng kháng khuẩn đối với vi khuẩn tụ cầu vàng và E.coli (2 loại vi khuẩn thường thấy gần như khắp nơi trong môi trường sống tự nhiên) cho thấy nệm Kymdan có chỉ số kháng vi khuẩn cao hơn nhiều so với mức chuẩn. Ngoài ra, nệm Kymdan cũng đạt chứng nhận từ tổ chức UL là nệm đầu tiên trên thế giới có khả năng kháng nấm mốc theo phương pháp JIS Z2911 của Nhật Bản (căn cứ vào quy trình chứng nhận UL 2283). Kiểm nghiệm chứng minh nệm Kymdan có khả năng kháng nấm mốc ở cấp độ cao nhất - cấp độ 0 (không có bất kỳ sự phát triển của nấm mốc được nhìn thấy dưới kính hiển vi). Thành lập vào năm 1894 tại Hoa Kỳ, UL là một tổ chức độc lập chuyên giám định các vấn đề an toàn sản phẩm và là tổ chức hàng đầu thế giới về cung cấp hệ thống các chứng chỉ an toàn cho sản phẩm hàng hóa. Nhãn chứng nhận của UL có mặt trên hơn 22 tỉ sản phẩm, mang thông điệp sản phẩm an toàn đến hơn 1 tỉ người tiêu dùng mỗi năm trên toàn thế giới.



Kymdan không ngừng đầu tư phòng thí nghiệm với trang thiết bị, máy móc thuộc loại hiện đại nhất

Chất lượng của sản phẩm nệm Kymdan được tổ chức GRS (tổ chức chuyên kiểm định và xác nhận sản phẩm có giấy phép, tuân thủ mọi quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật của Hoa Kỳ) cấp giấy chứng nhận về khả năng kháng cháy, được phép nhập khẩu và lưu hành trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

Khả năng kháng cháy của nệm Kymdan còn được phòng thí nghiệm Bureau Veritas (Hoa Kỳ) kiểm nghiệm theo Technical Report số (5116) 025-0070 ngày 01-02-2016. Hàng loạt thực nghiệm như đặt những điếu thuốc đang cháy dở lên mặt nệm Kymdan để kiểm tra khả năng kháng cháy cho thấy nơi tàn thuốc cháy tạo thành một vết lõm trên bề mặt nệm mà không cháy thành ngọn lửa. Các chuyên gia của phòng thí nghiệm thuộc Cục Quản lý sản phẩm nội thất và cách nhiệt bang California (Hoa Kỳ) cũng thử nghiệm khả năng kháng cháy của nệm Kymdan Special Deluxe bằng cách dùng tia lửa đốt cháy liên tục trong vòng 1 phút 20 giây, khi ngưng đốt thì ngọn lửa không bùng phát mà chỉ âm ỉ cháy và tắt dần, sau một lúc thì tắt hẳn. Với kết quả ấy, sản phẩm Kymdan được chứng nhận có khả năng kháng cháy theo tiêu chuẩn kháng cháy 16 CFR 1632 và 16 CFR 1633; đạt các tiêu chuẩn về sản phẩm tiêu dùng an toàn theo Đạo luật Cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSIA) năm 2008 và kháng cháy theo Dự luật California 1986 (California Proposition 65).

Những chứng nhận, giải thưởng quốc tế trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt là từ các phòng thí nghiệm, tổ chức Hoa Kỳ không chỉ là lời cam kết về chất lượng, độ an toàn mà còn trở thành tấm vé thông hành quốc tế của sản phẩm Kymdan với chất lượng vượt trội.



Kymdan - thương hiệu Việt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế

Giao hàng miễn phí tại Hoa Kỳ

Cuối năm 2017, Kymdan nỗ lực tạo dấu ấn tại thị trường Hoa Kỳ qua hình thức phân phối hàng hóa đa dạng, tiện ích hơn trước rất nhiều. Hoa Kỳ là quốc gia ứng dụng thương mại điện tử lớn nhất thế giới, chính vì vậy, để tiếp cận rộng rãi đến người tiêu dùng, từ ngày 1-12-2017, Kymdan chính thức triển khai kênh bán hàng online tại Hoa Kỳ qua website www.kymdan.us, đặc biệt áp dụng giao hàng miễn phí khi khách đặt hàng và thanh toán trực tuyến. Để chuẩn bị cho công việc này, Kymdan đã đầu tư một nhà kho tập kết hàng hóa tại khu vực rộng rãi ở California (16737 Parkside Ave, Cerritos, CA 90703). Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể tận mắt nhìn ngắm, chạm tay, trải nghiệm sản phẩm thực tế 100%, Kymdan đã không ngại tốn kém khi đầu tư, làm mới một showroom trưng bày, bán sản phẩm tại 14972 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 và dự kiến sẽ khai trương đi vào hoạt động vào năm 2018.



Kymdan được xem là sự đầu tư thông minh cho sức khỏe

Việc mở rộng kênh phân phối trực tiếp và hệ thống bán hàng online tại Hoa Kỳ là bước tiến mạnh mẽ của Kymdan - một thương hiệu Việt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Qua showroom bán hàng trực tiếp, khách hàng có thể mua sản phẩm Kymdan tận gốc với mức giá cạnh tranh tại Hoa Kỳ mà không phải qua trung gian. Đồng thời, người tiêu dùng trong nước cũng không phải mất công mua nệm Kymdan tại Việt Nam để gửi sang Hoa Kỳ cho người thân như trước.

63 năm phát triển, 15 đặc tính ưu việt, minh bạch và tự tin với chất lượng sản phẩm, Kymdan được xem là sự đầu tư thông minh cho sức khỏe. Nệm Kymdan làm từ 100% latex cao su thiên nhiên ở dạng bọt, có khả năng chịu lực và tính đàn hồi cao, độ cứng tối ưu giúp nâng đỡ cột sống, bảo vệ và duy trì ba đường cong sinh lý tự nhiên của người sử dụng đồng thời hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân có các bệnh lý liên quan đến cột sống. Sở hữu nhiều chứng nhận - giải thưởng quốc tế, có mặt khắp nơi trên thế giới, chinh phục những thị trường khó tính nhất như Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU, Úc, Hàn Quốc…, Kymdan đang khẳng định năng lực cạnh tranh của thương hiệu Việt và chiếm trọn niềm tin người tiêu dùng trong và ngoài nước. Hiện Kymdan có 500 cửa hàng, chi nhánh, đại lý trong và ngoài nước. Sản phẩm Kymdan được đăng ký bảo hộ thương hiệu tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.