Chin-Su đồng hành cùng Lễ hội Ẩm thực và Giải trí Quốc tế tại TP HCM

Thứ Ba, 12/12/2017 10:59

Kỷ niệm 15 năm ngày Masan mở thị trường nội địa, nhãn hàng Chin-Su đã đồng hành cùng Food Fest - Lễ hội Ẩm thực và Giải trí Quốc tế 2017. Sự kiện mang đến hành trình ẩm thực với hơn 1.000 món ăn cùng nhiều hoạt động thú vị, đặc biệt là màn trình diễn ẩm thực ấn tượng với bộ gia vị Chin-su hảo hạng của Chef Tuấn Hải và Chef Jack Lee.

Trong 3 ngày 8, 9, 10/12 tại TP HCM diễn ra sự kiện Du lịch Ẩm thực và Giải trí Quốc tế (Food Fest 2017). Sự kiện nhằm quảng bá các nền văn hóa ẩm thực và giải trí đa dạng, đầy màu sắc đã được bảo tồn và gìn giữ nhiều năm trên mảnh đất hình chữ S đến bạn bè du khách trong nước, quốc tế. Với thông điệp "Thiên đường của những giác quan - The Paradise of Senses", Food Fest 2017 tại TP HCM hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng và thưởng thức hàng trăm món ăn, thức uống đặc trưng đến các nền ẩm thực trên thế giới. Bên cạnh đó, sân khấu Food Fest 2017 còn có sự góp mặt và biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, đầu bếp nổi tiếng, những nghệ nhân, những chuyên gia ẩm thực hàng đầu, dự kiến sẽ mang lại cho du khách những màn trình diễn kết hợp đầy ấn tượng giữa các giai điệu âm thanh và ánh sáng rực rỡ. Bên cạnh các tour trải nghiệm ẩm thực, du khách còn được thưởng thức màn trình diễn của hai đầu bếp hàng đầu là Chef Tuấn Hải và Chef Jack Lee. Sự kiện do Tổng cục Du lịch Việt Nam và gần 200 đối tác liên kết trong và ngoài nước, trong đó Chin-Su tự hào là một trong những nhà tài trợ chính của chương trình, mang đến các tuyệt phẩm gia vị góp phần thăng hoa vị ngon ẩm thực Việt Nam.

Chị Lê Thanh Thảo, một thí sinh tự đăng ký tham gia "Cooking Contest" tại Food Fest 2017 và đạt hạng nhì đã tỏ ra vô cùng bất ngờ vì thành tích của mình đạt trong cuộc thi này rất là tốt chia sẻ: "Với đam mê ẩm thực, Thảo luôn quan tâm đến các cuộc thi và hội thảo về ẩm thực. Có lẽ là từ khi vào Masan, những gia vị, thực phẩm của Masan đã làm cho mình ngày càng yêu công việc nấu nướng hơn. Thông điệp của công ty là "We provide foods with love", nên Thảo thấy điều này rất đúng với niềm đam mê nấu ăn mà Thảo đang theo đuổi".