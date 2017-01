Đại gia địa ốc Sài Gòn thưởng xe hơi và nhà cho nhân viên

Thứ Hai, 16/01/2017 17:16

(NLĐO) - Hơn 800 CBNV và khách mời của C.T Group đã choáng ngợp trước mức thưởng Tết của năm 2016 lên đến 12 tỉ đồng .

Để ghi dấu một năm nỗ lực của tập thể 2.000 CBNV, Tập đoàn C.T Group đã tổ chức buổi lễ tổng kết với chủ đề Bước nhảy tương lai diễn ra ở TP HCM vào cuối tuần qua.

Nếu như Tết 2016, Tập đoàn C.T Group đã thưởng hơn 800 triệu đồng/người cho 3 nhân viên xuất sắc, mức thưởng Tết cao nhất Việt Nam vào thời điểm đó, bao gồm 3 chiếc ô tô Honda, phiếu tích lũy an sinh để mua nhà, tiền mặt và nhiều quà tặng khác... Bước sang năm 2017, mức thưởng Tết của tập đoàn này còn “khủng” hơn với tổng giải thưởng lên đến 12 tỉ đồng.

Giải thưởng lớn nhất lên đến 1,4 tỉ đồng dành cho tập thể xuất sắc nhất gồm 1 ô tô Fortuner đời 2017 của hãng Toyota, phiếu tích lũy an sinh để mua nhà, voucher nghỉ mát, tour du lịch... được trao cho tập thể Leman Cap Resort tại Vũng Tàu.

Chiếc ô tô Toyota Fortuner trị giá khoảng 1 tỉ đồng được C.T Group thưởng cho nhân viên xuất sắc năm 2016.

Bên cạnh đó, còn 1 giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất trị giá 1,2 tỉ đồng được trao cho bà Phạm Thị Như Thủy – Đội trưởng tài chính đội 2 gồm 1 ô tô Fortuner đời 2017 của hãng Toyota, phiếu tích lũy an sinh để mua nhà và tiền mặt.

Giải thưởng tập thể đạt thành tích tiên tiến dành cho C.T Plaza Team trị giá 360 triệu đồng. Ngoài ra, để tôn vinh những người xuất sắc, luôn nỗ lực hết sức mình và có nhiều đóng góp to lớn cho thành công và phát huy giá trị cốt lõi của tập đoàn, nhiều cá nhân khác đã được vinh danh với các giải thưởng được trao như: CBNV tiên tiến với mức thưởng 225 triệu đồng cho cá nhân; CBNV sáng tạo nhất, CBNV năng động nhất, CBNV chăm chỉ nhất, CBNV thân thiện nhất, CBNV bán hàng giỏi nhất, CBNV chăm sóc khách hàng giỏi nhất... mỗi giải 100 triệu đồng.

Đặc biệt, để ghi nhận thành quả của hơn 60 CBNV đóng góp lâu năm, tập đoàn đã lấy cột mốc làm việc 5 năm, 10 năm, 15 và 20 năm để trao quà tặng tri ân với mức thưởng lớn. Theo đó, 20 năm trở lên nhận quà tặng có giá trị 1 tỉ đồng, tương đương 1 căn hộ I-Home; 15 năm trở lên nhận quà tặng gồm: 3 lượng SJC, 90 triệu đồng phiếu tích lũy an sinh, 170 triệu đống tiền mặt, tổng giá trị 330 triệu đồng; 10 năm trở lên, quà tặng gồm: 2 lượng SJC, 60 triệu đồng phiếu tích lũy an sinh, 140 triệu đồng tiền mặt, tổng cộng 275 triệu đồng; 5 năm trở lên, quà tặng gồm: 1 lượng vàng SJC, 30 triệu đồng phiếu tích lũy an sinh, 80 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị 150 triệu đồng....

Những CBNV làm tốt, ngoài thưởng 2 tháng lương, tập đoàn này còn trao tặng những giải thưởng khác trị giá 40 triệu/người.

Năm 2016, C.T Group đã hoàn thành rất nhiều dự án lớn, trong đó nổi bật nhất là dự án hạng sang Léman Luxury Apartments duy nhất ở quận 3, đã bàn giao nhà cho khách hàng trong năm 2016. Không chỉ tại Trung tâm TP HCM, các dự án của C.T Group còn phân bổ đều ở các quận và những của ngõ chính vào thành phố, kể cả ở các tỉnh, thành phố như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng. Trong năm 2016, C.T Group đạt doanh thu 6.000 tỉ đồng, tăng 10% so với năm trước.