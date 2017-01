Lãi suất sẽ ra sao trong năm 2017?

Thứ Tư, 04/01/2017 16:08

(NLĐO) – Mặt bằng lãi suất được các ngân hàng thương mại kỳ vọng ổn định trong năm 2017, một số ít tổ chức tín dụng cho rằng lãi suất có thể tăng nhưng mức rất nhẹ thêm khoảng 0,2%/năm.

Đây là kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) do Vụ Dự báo Thống kê, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa mới công bố. Theo đó, các TCTD khá lạc quan về kết quả đạt được trong năm 2016 và những bước phát triển trong năm 2017.

Theo đánh giá của các TDTD, trong quý IV/2016, các yếu tố nội tại và các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài có cải thiện rõ nét hơn nhiều so với quý trước, và kỳ vọng môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh hơn trong năm 2017.

Các NH dự báo mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định trong năm 2017

Cũng theo các TCTD, tình hình kinh doanh tổng thể của ngành NH liên tục được cải thiện qua các quý của năm 2016 và kỳ vọng tiếp tục được cải thiện trong năm 2017. Có 79% TCTD nhận định tình hình kinh doanh trong năm 2016 cải thiện hơn so với năm trước; 63% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh tiếp tục cải thiện trong quý I/2017 và 85% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện trong cả năm 2017 so với năm 2016. Dự kiến trong năm 2017, có 89,5% TCTD kỳ vọng lợi nhuận của đơn vị tăng trưởng dương so với năm trước.

Mặt bằng lãi suất được hầu hết các TCTD kỳ vọng ổn định trong năm 2017, một số ít TCTD kỳ vọng mặt bằng lãi suất có thể tăng nhưng là mức tăng rất nhẹ bình quân khoảng 0,2% trong năm tới. Theo Vụ Dự báo Thống kê, diễn biến thực tế của năm 2016 cho thấy mặt bằng lãi suất cho vay ổn định trong năm.

Trong báo cáo về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động NH năm 2016 công bố ngày 4-1, NHNN cho biết trong năm qua đã điều hành cung tiền hợp lý tạo điều kiện cho các TCTD ổn định lãi suất huy động, có điều kiện phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Dù có áp lực tăng nhưng với việc thực hiện linh hoạt các giải pháp của NHNN, mặt bằng lãi suất được giữ ổn định, một số TCTD giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng 0,2-0,3%/năm trong 3 tháng đầu năm 2016 đã ổn định trở lại. Đặc biệt giữa tháng 4 và từ cuối tháng 9-2016, một số TCTD đã giảm 0,3-0,5%/năm lãi suất huy động, giảm khoảng 0,5-1%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Hiện mức lãi suất cho vay hiện phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với kỳ hạn ngắn và 9-11%/năm đối với trung và dài hạn, riêng khách hàng tốt, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm. Trong năm 2017, NHNN cho biết sẽ phấn đấu ổn định mặt bằng lãi suất như năm 2016.