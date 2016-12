Giá vàng SJC vẫn cao hơn thế giới trên 5 triệu đồng/lượng

Thứ Sáu, 23/12/2016 15:37

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC ngày 23-12 tăng nhẹ so với phiên trước lên quanh mốc 36,29 triệu đồng/lượng, duy trì mức chênh lệch với giá thế giới hơn 5 triệu đồng/lượng.

Lúc 15 giờ, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 35,59 triệu đồng/lượng, bán ra 36,29 triệu đồng/lượng, tăng 40.000 đồng/lượng so với đầu ngày và tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước.

Chênh lệch giá mua vào - bán ra cũng tiếp tục được doanh nghiệp này nới rộng lên mức rất cao 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC đang cao hơn thế giới trên 6 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn ổn định quanh mức 1.131 USD/ounce và khối lượng giao dịch trên thị trường không nhiều. Hiện một số quốc gia đã đóng cửa thị trường chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và năm mới 2017 nên thị trường vàng cũng ít biến động.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết 31,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng hơn 5 triệu đồng/lượng. Đây là khoảng cách chênh lệch rất cao của giá vàng trong nước và thế giới trong thời gian qua, cộng thêm việc các doanh nghiệp nới rộng giá mua - bán vàng sẽ khiến nhà đầu tư gặp nhiều rủi ro khi tham gia thị trường.

Trên thị trường ngoại tệ, tỉ giá trung tâm hôm nay tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nâng lên mức cao 22.155 đồng/USD, tăng 3 đồng/USD so với phiên trước. Giá USD trong các NH thương mại tiếp tục neo ở mức cao, phổ biến mua vào 22.720 đồng/USD, bán ra 22.800 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do hôm nay bất ngờ giảm mạnh so với những phiên trước. Chiều ngày 23-12, một số điểm thu đổi ngoại tệ báo mua vào 23.150 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD giảm hơn 100 đồng mỗi USD so với những ngày trước.