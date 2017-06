Giờ đến cuối năm, đất nền sẽ biến động thế nào?

Thứ Năm, 01/06/2017 16:17

Đánh giá về thị trường đất nền TP HCM trong thời gian tới, các chuyên gia đều cho rằng về dài hạn, phân khúc này giá sẽ luôn tăng. Trong ngắn hạn thị trường sẽ chững lại để nghe ngóng thông tin.

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, đất nền là nhu cầu muôn thuở của người Việt. Giá đất nền có sổ đỏ, có giấy phép xây dựng ở những khu vực thuận lợi giao thông và có nhiều tiện ích vẫn tiếp tục giữ giá như hiện nay và có xu hướng tăng trong những tháng tới.

Cùng quan điểm với ông Châu, chuyên gia bất động sản độc lập Phan Công Chánh cũng cho rằng thị trường đang chững lại để nghe ngóng thông tin. Rất khó để đưa ra dự báo chính xác nhưng tôi cho rằng không loại trừ sẽ có những đợt sóng mới vào cuối năm. Giá tăng đến mức độ nào còn do thị trường, thông tin về quy hoạch, hạ tầng, siêu dự án và yếu tố điều chỉnh của chính sách.

Ảnh minh họa

Đánh giá về thị trường 6 tháng cuối năm, ông Chánh cũng cho biết thị trường sẽ diễn biến khó lường. Lượng hàng lớn sẽ được bung ra trên tất cả các phân khúc. "Phú Vinh Group vừa làm một khảo sát nhỏ với khoảng 500 nhà đầu tư bất động sản cá nhân thì đối với nhu cầu ở đất nền từ 1-2 tỉ với diện tích 50-70 m2, căn hộ phân khúc dưới 1 tỉ với diện tích 70 m2 có 1-2 phòng ngủ, nhà phố trung tâm từ 1-3 tỉ nhận được sự quan tâm rất lớn của số đông khách hàng" - ông Chánh cho biết.



Bàn về vấn đề này, ông Ngô Quang Phúc - Phó tổng giám đốc Him Lam Land nhận định: "Riêng về đất thì phân ra làm hai loại, thứ nhất là đất xen kẹt, đất thổ cư không phải là sản phẩm của các doanh nghiệp bất động sản và đất do doanh nghiệp bất động sản tạo lập. Đối với xen kẹt, đất thổ cư những vị trí có tiềm năng phát triển tốt và pháp lý rõ ràng giá cả sẽ ổn định và có thể tăng".

"Còn đối với các sản phẩm của các doanh nghiệp tạo lập thì giá cũng sẽ ổn định, tuy nhiên mức độ tăng giá sẽ phần lớn phụ thuộc vào chất lượng của dự án. Vì khi đầu tư, khách hàng nên xem xét kỹ về năng lực và uy tín của chủ đầu tư", ông Phúc cho biết thêm.

Bàn về đất nền vùng ven, chuyên gia Phan Công Chánh cho hay: "Dĩ nhiên khi đất nền TP HCM tăng, các khu vực lân cận cũng sẽ tăng theo. Những khu vực nào giá ảo hiện giờ không có giao dịch và cũng nhanh chóng giảm mạnh. Chúng ta cần phân biệt rõ là giá đất không tăng nóng giống nhau ở các khu vực khác nhau. Có nơi tăng ảo, nhưng có nơi tăng thật".

Để tránh đầu tư vào những khu vực sốt ảo, đại diện Him Lam Land cũng dành lời khuyên cho các nhà đầu tư: "Muốn xác định được tăng thật hay tăng giá ảo thì phải xác định được đúng giá trị. Giá trị phụ thuộc vào các yếu tố sau pháp lý, quy hoạch, kết nối hạ tầng, lượng cung-cầu... Do vậy khi khách hàng mua hàng phải tìm hiểu chính xác các yếu tố này. Nếu tất cả các yếu tố trên được đáp ứng thì việc tăng giá là thật. Còn nếu các yếu tố trên không đảm bảo việc tăng giá chỉ do tin đồn thì chắc chắn giá trị đấy không phải là thật".

"Bên cạnh đó, nếu sốt ảo thị trường chỉ có 1 chiều giá tăng mà không có giao dịch. Nhà đầu tư có thể kiểm chứng thông tin giao dịch trên thị trường tại các phòng tài nguyên môi trường, cục thuế...." ông Phúc cho biết thêm.