Chiêu săn đất lãi khủng của giới buôn địa ốc

Trong 12 tháng qua, nhiều nhà đầu tư bất động sản liền thổ đã gặt hái mức lợi nhuận ấn tượng 50-60%, thậm chí cao hơn nhờ bắt đúng bài đón sóng hạ tầng, ăn theo các siêu dự án, mua đất vườn giá rẻ hay tài sản phát mãi ngân hàng.

Chuyên gia tư vấn cấp cao Công ty tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu (GIBC), Huỳnh Phước Nghĩa đánh giá, ở góc độ nhà đầu tư cá nhân, có ít nhất 4 cách gửi tiền vào đất đạt kỳ vọng lợi nhuận 20-25% mỗi năm trở lên tại thị trường TP HCM và một số tỉnh thành khác.

Săn đất đón sóng hạ tầng cầu, đường mới

Đây là kênh đầu tư đã mang lại lợi nhuận lớn nhất cho giới buôn bất động sản liền thổ tại TP HCM và cả những địa bàn giáp ranh: Long Hậu, Đức Hòa, Cần Giuộc, Nhơn Trạch, Biên Hòa, Long Thành. Trong năm 2016, giá đất quanh các trục hạ tầng mới đã tăng phổ biến ở biên độ 30%, mức tăng cao 50-60%, cá biệt một số vị trí còn chạm ngưỡng 70%. Các tuyến đường mới mở, đại lộ, vành đai, cao tốc, Metro và cả những cây cầu mới được thuận về chủ trương đã tạo nên cơn sốt đất cục bộ, sau đó lan rộng một cách mạnh mẽ. Các địa bàn chủ chốt chịu ảnh hưởng bởi sóng hạ tầng gồm có quận 2 (khu Cát Lái), quận 9, 12, Thủ Đức, Tân Phú...

Kiểu đầu tư bất động sản liền thổ ăn theo sóng hạ tầng vẫn được đánh giá có biên lợi nhuận lý tưởng nhất. Ảnh: Vũ Lê

Gom đất ăn theo các siêu dự án

Con át chủ bài của giới đầu tư là bám đuôi những dự án quy mô dăm bảy nghìn tỷ, đa phần có vị trí cửa ngõ phía Đông, Nam, Tây TP HCM hoặc trung tâm mới của một tỉnh thành đang phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ. Tâm lý của nhà đầu tư thường chuộng vây quanh dự án quy mô khủng để săn đất chờ tăng giá.

Các yếu tố kỳ vọng tăng giá gồm: siêu dự án góp phần chỉnh trang đô thị toàn khu, hạ tầng hứa hẹn được đầu tư nhiều hơn, mật độ độ dân cư sẽ tăng lên theo thời gian... Đơn cử khu Đông và Nam Sài Gòn được một đại gia bất động sản tuyên bố đầu tư xây nhà giá rẻ quy mô hàng trăm nghìn căn đã kích giá đất tại đây tăng cao 30-50%, mức tăng phổ biến 40%. Hoặc ở huyện Nhà Bè, gần khu đô thị cảng Hiệp Phước được thuận chủ trương vốn đầu tư 4.200 tỷ đồng cũng khiến làn sóng đầu tư gom đất tại đây lên cao.

Mua đất vườn giá rẻ ở ngoại ô

Chiêu đầu tư đất nông nghiệp, chuyển mục đích lên thổ cư từng phần hay toàn phần rồi khai thác kinh doanh hoặc bán nhanh đã tồn tại nhiều thập niên qua vẫn được giới đầu tư áp dụng khá phổ biến trong năm 2016. Đặc biệt khi TP HCM hạn chế việc tách thửa do lo ngại phá vỡ quy hoạch, đất vườn lô lớn ở ngoại ô có giá rẻ trở thành mục tiêu săn lùng của các nhà đầu tư bất động sản cá nhân có dòng vốn 3-5 tỷ đồng. Những tay chơi này không chia nhỏ thửa đất mà giữ nguyên lô lớn, xây nhà vườn, nhà trọ cho thuê, khai thác như bất động sản tiêu dùng.

Các địa bàn quận 9, 12, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ đang là mục tiêu săn lùng của các nhà đầu tư bất động sản cá nhân trong 2-3 năm qua. Với những suất đầu tư thành công, biên lợi nhuận có thể cao hơn lãi suất ngân hàng nếu khai thác cho thuê, giá trị đất tiếp tục tăng theo thời gian. Trong trường hợp bán cả đất và tài sản gắn liền với đất, mức lãi lý tưởng có thể đạt 50%, thậm chí gấp đôi. Tuy nhiên, vẫn có không ít trường hợp nhà đầu tư săn đất vườn bị thất bại do định vị sai.

Lùng nhà đất ngân hàng phát mãi

So với các cách thức đầu tư ở trên, kênh này có biên lợi nhuận khiêm tốn hơn, nhưng cũng đạt bình quân 15-20%, vẫn được đánh giá lý tưởng nếu so với kênh gửi tiết kiệm ngân hàng. Thông thường các nhà đầu tư cá nhân chỉ mua những tài sản được nhà băng định giá thấp hơn giá trị thật, cộng thêm tình trạng bị phát mãi, có thể rẻ hơn giá thị trường khoảng 30%. Mua được nhà đất phát mãi với khoản chênh lệch giá này, sau khi trừ đi các chi phí, nhà đầu tư có thể đạt mốc lợi nhuận phổ biến 15%, thậm chí cao hơn nếu am hiểu thị trường và thủ tục pháp lý.

Theo chuyên gia GIBC, so với 4 cách săn đất có biên lợi nhuận ấn tượng trên, 2 tiêu chí đón sóng hạ tầng mới và ăn theo các siêu dự án luôn giữ vị thế dẫn đầu. Nếu trùng hợp 2 tiêu chí hạ tầng mới và siêu dự án cùng xuất hiện tại một khu vực thì cơ hội chốt lời cho nhà đầu tư càng cao. Tuy nhiên, ông Nghĩa cũng khuyến cáo thêm, những kênh đầu tư nào có lợi nhuận càng cao thì rủi ro cũng càng lớn, do đó phải thận trọng cân đối dòng tiền trước khi chọn mặt gửi vàng.