Bất động sản Bình Dương vẫn “im lìm” giữ giá

Thứ Năm, 01/06/2017 11:46

Nửa đầu năm 2017, thị trường bất động sản TP HCM ghi nhận sự sôi động về giao dịch, đặc biệt là phân khúc đất nền. Nhưng cách sự sôi động đó không xa, bất động sản Bình Dương lại khá yên ắng...

Khu đô thị vắng bóng người

Với mục tiêu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2020, tỉnh Bình Dương đã xuất hiện nhiều dự án Khu đô thị có quy mô lớn, đồng thời cũng thu hút mạnh mẽ giới đầu tư trong và ngoài nước.

Có mặt tại Bình Dương từ khá sớm có thể kể đến một số tập đoàn nước ngoài như GoucoLand, Tokyu…, còn trong nước nổi bật là Nam Long, Becamex, Kim Oanh…

Với sự có mặt của cả triệu công nhân từ mọi miền đất nước và xuất hiện nhiều dự án, Bình Dương đã từng được cho là địa chỉ lý tưởng để an cư, mang lại diện mạo của một thành phố hiện đại. Tuy nhiên đến nay, phần lớn những khu đô thị được xây dựng vẫn hoang vắng, dân cư thưa thớt.

Đơn cử, dự án The Morning City với quy mô hơn 64 ha, tại phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một. Được quảng cáo không chỉ là nơi an cư lý tưởng với đầy đủ tiện ích cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống, mang tầm cỡ quốc tế, mà còn là cơ hội cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm bất động sản giá tốt tại thành phố mới Bình Dương. Tuy nhiên, tình hình thực tế hiện tại của dự án khác xa so với lời quảng cáo như trên.

Ghi nhận của phóng viên Đầu tư Bất động sản, khoảng đất rộng hơn 64 ha của dự án tại phường Phú Tân hiện mới chỉ lác đác vài ngôi nhà. Xung quanh là những mảnh đất trống để cỏ mọc um tùm, thi thoảng xuất hiện đàn bò thong dong đi lại trên đường. Còn những ngôi nhà có treo biển “dịch vụ nhà đất” cũng luôn trong tình trạng vắng khách.

Được biết, đây là một dự án tái định cư của Công ty Becamex TDC, được Công ty Kim Oanh mua gom của người dân dưới hình thức “hợp tác đầu tư và phân phối độc quyền với chủ đầu tư”, nên người dân không bắt buộc phải xây dựng theo quy hoạch. Do đó, để trở thành “đô thị hiện đại” như công ty đã quảng cáo quả là rất khó.

Tương tự, dự án Civilized City được Công ty Kim Oanh quảng cáo là khu đô thị mới mang đẳng cấp quốc tế. Nhưng đây là đất tái định cư được cấp lại cho người dân, nằm trong tổng thể một dự án Khu công nghiệp và đô thị Tân Uyên.

Theo thông tin từ Công ty Kim Oanh, dự án nằm trong Khu đô thị Liên hiệp Thành phố mới Bình Dương và thuộc tổng thể Thành phố mới Bình Dương. Civilized City thừa hưởng mọi dịch vụ tiện ích mang tầm cỡ quốc tế và có tiềm năng phát triển vượt trội do vị trí đắc địa. Đặc biệt, tại đây được quy hoạch hạ tầng, thiết kế kiến trúc tiêu chuẩn Singapore, sẽ mang đến cho khách hàng môi trường sống văn minh, hiện đại và tiện nghi nhất.

Tuy nhiên, có mặt tại dự án, cảnh tượng đầu tiên chúng tôi nhìn thấy không gì khác ngoài vẻ hoang vu. Tại đây chủ yếu là những dãy nhà cấp 4, được xây sơ sài, chủ yếu là cho công nhân thuê trọ.

Chia sẻ với phóng viên, anh Hòa là cư dân đây cho biết, những mảnh đất ở đây hầu hết đều đã có chủ. Thậm chí, một chủ có cả chục lô, nhưng người ta chỉ mua xong rồi để đó, hoặc là xây nhà cấp 4, nhà trọ rồi cho thuê chứ không về đây ở.

Người dân cần những nơi ở có đủ hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống. Ảnh: Lê Toàn





“Đất ở đây đã có chủ cả rồi đấy, nhưng chẳng mấy khi thấy người ta về. Có thì chỉ về ngó nghiêng qua tý, hoặc dẫn người khác về xem đất xong rồi lại kéo nhau đi”, anh Hoàng cho biết.

Chị Hoa, chủ một cửa hàng tạp hóa tâm sự, chị thuê nhà này của người ta với giá 2,5 triệu đồng/tháng để kinh doanh. Cửa hàng mở được đã lâu nhưng ít người mua quá nên chị đang có ý định tìm người sang nhượng lại rồi đi chỗ khác.

“Dân ở đây thì ít lắm, giờ tan ca thì chủ yếu là công nhân tại các khu công nghiệp xung quanh chứ chẳng có ai khác. Hàng bán ế ẩm, doanh thu không đủ tiền nhà với chi tiêu sinh hoạt nên tôi đang tính đi tìm chỗ khác. Chú biết ai đang cần thuê quán thì alo chị nhé, chị sang nhượng lại cho”, chị Hoa chia sẻ.

Lắm người bán, vắng kẻ mua

Để tìm hiểu rõ thông tin và tình hình giao dịch mua bán tại đây, chúng tôi vào một trung tâm môi giới nhà đất thì được biết, mặc dù dân cư thưa thớt, tiện ích xung quanh gần như không có, đất đai chủ yếu để thả bò nhưng giá lại khá cao.

Theo một nhân viên môi giới tại đây, giá đất ở khu vực này hiện đã lên tới 7 – 10 triệu đồng/m2. Với những lô mặt tiền đường lớn, gần khu công nghiệp thì giá khoảng 12 - 15 triệu đồng/m2. Mặc dù cách đây khoảng 1 - 2 năm, giá chỉ từ 3 - 5 triệu đồng/m2.

Lý giải nguyên nhân giá đất leo thang, nhân viên này cho biết: “Hiện nay, tại TP HCM giá đất nền đang rất cao. Có những khu vực vùng ven mà giá đã 20 – 30 triệu đồng/m2. Do vậy, nhiều người từ Thành phố đổ về đây săn đất đầu tư nên giá ở đây cũng tăng theo”.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo một sàn giao dịch bất động sản tại Bình Dương, tình hình giao dịch nhà đất tại đây đã chậm lại, nhưng số lượng sản phẩm ký gửi bán lại tăng mạnh. Cụ thể, tuần qua chỉ có vài khách vào hỏi thông tin nhưng lại có hàng chục sản phẩm nhà đất được ký gửi.

Chia sẻ thêm với phóng viên, vị lãnh đạo này cho biết nguyên nhân dẫn tới tình trạng vắng vẻ của các dự án bất động sản Bình Dương là các hạng mục phục vụ cuộc sống an cư ở đây còn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. “Thực tế là chỉ là các khu đô thị, hộ gia đình nhỏ lẻ, nhà liên kề mọc lên san sát chứ các công trình tiện ích như siêu thị, khu vui chơi giải trí và các khu công cộng vẫn còn ít ỏi. Nhiều người vẫn còn chưa muốn dọn về đây sinh sống bởi họ sợ bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình” - vị này nói.



Dù hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện nhưng vẫn thưa thớt dân cư

Còn theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, mặc dù thị trường bất động sản Bình Dương đã chững lại nhưng giá vẫn còn cao do từng bị các nhà đầu cơ làm giá quá nhiều.

“Muốn một khu đô thị mới phát triển, có người dân đến ở thì phải có sự đồng bộ về hạ tầng, gồm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong đó hạ tầng kỹ thuật, giao thông phải có trước. Ngoài ra, hạ tầng xã hội bao gồm: trường học, bệnh viện, chợ búa, khu vui chơi giải trí và các phương tiện giao thông công cộng trong toàn khu vực… phải đáp ứng được nhu cầu sinh sống của người dân.

Hiện nay, Bình Dương vẫn đang thiếu và yếu những vấn đề trên. Đây là một trong những lý do khiến người dân vẫn chưa chọn những khu đô thị này làm nơi an cư”, ông Lê Hoàng Châu nhận định.