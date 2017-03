Càng nuôi càng lỗ

Hơn một tháng nay, gà liên tục rớt giá khiến người chăn nuôi ở Đông Nam bộ lao đao. Trong khi đó, gà thịt bán ở các chợ, siêu thị vẫn neo giá cao.

Người nuôi gà ở Đồng Nai đang bị lỗ nặng vì gà giảm giá và bán không được. gà

Nông dân điêu đứng

Làm chủ gần 10 trại gà, ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ tự tin cho rằng, đợt này gà sẽ trúng lớn nhưng gần một tháng qua, giá gà rớt thê thảm, chỉ còn 15 nghìn đồng/kg. “10 năm qua, đây là lần đầu tiên trại rất xuống giá thấp nhất. Gà bán tại gà khó khăn và còn rẻ hơn cả rau”- ông Quyết nói. Dù có kinh nghiệm nuôi gà và có đầu mối tiêu thụ tốt, nhưng ông Quyết nói sau Tết đến nay ông đã lỗ hơn 1 tỷ đồng khi xuất đàn gà trắng.

Chị Phạm Thị Húy Thanh, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Hoàng Thanh Trà cho hay, công ty có 19 trại gà ở Đồng Nai và Bình Dương với tổng đàn khoảng 250.000 con gà lương phượng. Trung bình mỗi tuần công ty xuất bán 40.000 con gà ra thị trường và một số ít xuất đi Campuchia. Từ sau Tết, giá gà bắt đầu giảm, công ty chỉ xuất bán được khoảng 30%, số còn lại bị ùn ứ và nuôi dài ngày thêm. “Giá gà có lúc xuống còn 16 ngàn đồng/kg nhưng chi phí mua cám, thuốc và lãi vay hơn một tháng qua, công ty của tôi lỗ hơn 3 tỷ đồng”- chị Thanh rầu rĩ, nói.

Nhiều hộ chăn nuôi tại ấp 7, xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Đồng Nai), nơi được mệnh danh là thủ phủ gà ta của Đồng Nai, cũng lao đao. Ông Trần Anh Tùng - Tổ trưởng Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn ấp 7, cho biết giá gà ta thả vườn bắt đầu hạ từ đầu năm 2017. Đến nay, giá gà ta giảm tiếp 10-20 nghìn đồng/kg nhưng cũng rất khó bán do thương lái không mua.

Ông Bùi Phúc Hòa Hiệp (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) nuôi 3 đàn, mỗi đàn là 3.000 con, trong đó có một đàn xuất bán vào dịp tết với giá còn 51.000 đồng/kg đối với gà trống và 61.000 đồng/kg đối với gà mái. Với giá này người chăn nuôi nói họ chỉ đủ bù tiền công chăm sóc chứ không có lời. Ông Hiệp tính toán, một đàn gà 2.000 con, một ngày tiêu thụ khoảng 3 triệu tiền cám. “Hiện hai đàn với 6.000 con của tôi còn hơn tháng nữa là đến thời kỳ xuất bán, nếu giá không tăng lên chắc lỗ nặng”- ông Hiệp than thở.

Chợ lẻ hốt bạc

Ghé vào sạp thịt gà ở chợ Gò Vấp sáng 5/3 để mua đồ ăn cho gia đình, chị Kim Cẩm ở quận này bất ngờ vì người bán ra giá gà nguyên con là 120.000 đồng/kg dù nhiều ngày qua thông tin độ xuất đang giảm giá mạnh. Hỏi thì người bán lắc đầu: “Giá rẻ ở đâu tui không biết, chứ đi hết cái chợ này, ở đâu giá cũng vậy thôi. Không tin cứ vào siêu thị, giá còn cao hơn ấy chứ”.

Khảo sát giá tại một số siêu thị, cửa hàng bình ổn, giá thịt gà cũng giữ ở mức cao khi giá đầu vào giảm mạnh trong thời gian qua. Cụ thể, gà công nghiệp không đầu không chân đang có giá 100.000 đồng/kg, má đùi gà 38.900 đồng/kg, đùi tỏi 75.000 đồng/kg, cánh gà 67.900 đồng/kg, chân gà 63.800 đồng/kg… Trong khi, điều vô lý là cùng ngày 5/3, giá gà công nghiệp bán ra tại các trang trại vẫn ở mức 16.000-18.000 đồng/kg. Giải thích vì sao giá thịt tại các điểm đầu mối giảm nhiều mà tại đây vẫn giữ giá cao, bà Hạ, chủ sạp hàng gà tại chợ Tân Trụ (Q.Tân Bình) cho biết, gà chủ yếu nhập rải rác từ các đầu mối riêng hoặc một số ít ra chợ đầu mối, và các tiểu thương chỉ ăn lời được vài ngàn đồng chứ không nhiều.

Tương tự, giá trứng gà tại trại cũng đang xuống quá thấp, chỉ còn khoảng 950 đồng/quả, giảm 200 - 400 đồng/quả so với trước. Ông Nguyễn Văn Minh, người nuôi gà ở xã Phú Ngãi Trị (Châu Thành, Long An) nói: “15 năm trong nghề, chưa bao giờ tui lỗ nặng như năm nay từ gà thịt đến trứng. Thương lái làm giá không mua, trại gà gần 3.000 con, nếu những con đến gà chuồng không bán được sẽ ăn khoảng 1.000 đồng thức ăn/ngày. Do đó, giá có thấp cũng phải bán, nếu không sẽ càng lỗ nặng”.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc một công ty chăn nuôi tại Long An cho biết, sản lượng thịt đưa ra thị trường không tăng, thậm chí còn giảm so với năm ngoái. “Những ngày qua, thông tin dịch cúm đã ảnh hưởng đến người chăn nuôi khiến gà thịt tồn ứ. Thêm nữa, khâu trung gian cố tình giữ giá bán cao để hưởng lợi đã làm suy giảm nghiêm trọng sức mua của người dân vốn đã yếu sẵn từ vài năm nay. Dù cho chúng tôi có bán rẻ bao nhiêu nhưng khâu bán lẻ vẫn giữ giá cao thì không thể kích thích tiêu dùng được” - ông Tâm bày tỏ.

Gà rẻ vì đâu?

Trong khi nhiều trang trại nuôi gà thịt lẫn gà đẻ trứng các tỉnh Đông Nam bộ, vùng chăn nuôi lớn nhất cả nước đang lao đao vì giá bán quá thấp, lỗ nặng thì gà ngoại nhập tiếp tục tràn vào và bán giá cực rẻ. Gà ngoại giá rẻ nên người tiêu dùng tranh nhau mua. Hiện cánh gà, đùi gà, chân gà... nhập khẩu đã có mặt ở hầu hết các bếp ăn công nghiệp, quán nhậu, trường học, quán cơm bình dân hay chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh.

Ông Lê Văn Quyết - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ cho hay, theo số liệu hải quan mà ông xem được, mức giá đùi gà Mỹ nhập về tại cảng Việt Nam chỉ khoảng 0,3 - 0,4 USD/kg, tương đương 7.000 - 9.000 đồng/kg. “Đây là mức giá rất vô lý, phải xem lại nguồn nhập khẩu, chất lượng gà nhập khẩu” - ông Quyết đặt vấn đề.

Trước câu hỏi, có phải vì người Mỹ không ăn đùi, cánh gà nên khi nhập qua nước ta có giá rẻ vậy? Ông Quyết bác bỏ: “Năm 2015, khi đùi gà nhập khẩu về Việt Nam chỉ có khoảng 20.000 đồng/kg, người của Hiệp hội đã sang tại các siêu thị ở Mỹ để tìm hiểu. Ở Mỹ, các siêu thị từ cao cấp, trung cấp đến hạ cấp vẫn tiêu thụ đùi gà, cánh gà bình thường, và có giá 4 - 5 USD chứ không phải rẻ. Vì vậy, hàng ngoại khi về Việt Nam giá rẻ gấp 10 lần là điều không hiểu được”. Ông Quyết cho rằng, không loại trừ khả năng gà ngoại nhập về Việt Nam với giá như vậy gần như đã hết hạn sử dụng, thậm chí hết hạn.

“Các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ có hay không việc bán phá giá thịt và cần phải có hàng rào kỹ thuật như thế nào để hàng nhập khẩu phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng có như thế mới bảo vệ người tiêu dùng và ngành chăn nuôi trong nước” – ông Quyết đề nghị. Trước vấn đề gà nhập khẩu giá rẻ, ông Nguyễn Văn Trọng - Cục phó Cục Chăn nuôi thuộc Bộ NN&PTNT cho hay, Cục sẽ có ý kiến với các đơn vị quản lý nhập khẩu để kiểm tra về vấn đề chất lượng sản phẩm đùi gà Mỹ nhập khẩu, trong đó bao gồm cả việc có hay không nhập sản phẩm đùi gà sắp hết hạn sử dụng.