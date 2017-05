Xe côn tay 8-12 triệu đồng nhộn nhịp chợ mạng

Chủ Nhật, 28/05/2017 14:40

Những chiếc xe cũ như Honda Win 100cc, Suzuki Gn125, Suziki Wolf 125 hay Honda 67, 81 được độ lại bắt mắt đang giao dịch xôm tụ trên chợ mạng.

Phần lớn những chiếc xe côn tay cũ được độ lại rao bán online trên các hội nhóm bán xe với giá chỉ 8-20 triệu đồng. Từ những mẫu xe cũ như Win 100cc, Gn125, Wolf hay 67, 81 có vẻ ngoài không còn hấp dẫn giới trẻ, các xưởng độ nắm bắt nhu cầu chơi xe côn giá rẻ, đã "lột xác" những chiếc xe này trở nên trẻ trung hơn.

Chiếc Honda Win 100cc trên hình được một xưởng độ báo giá 12 triệu đồng qua mạng xã hội. Ảnh: Facebook " Nguyễn *****".

Phong trào chơi xe côn tay độ trước đây còn bó hẹp trong một vài nhóm nhỏ. Tuy nhiên, với sự phát triển của mạng xã hội, loại xe này đã đến gần hơn với nhiều người, đặc biệt là thanh niên trẻ yêu thích sự khỏe khoắn, bụi bặm của xe côn tay mà hầu bao không dư dả để sắm những chiếc xe đời mới.

Dạo một vài chợ mạng chuyên bán xe độ, dễ thấy phổ biến nhất là Honda Win 100cc được độ lại đủ phong cách. Theo một thợ máy chuyên độ xe, thường xe Win độ chỉ được giữ lại khung, các phần còn lại đều được thay mới, từ máy tới bình xăng hay hệ thống đồng hồ.

Cũng theo anh này, một chiếc Win độ bắt mắt chỉ khoảng 12 triệu đồng, một mức giá rất "dễ thở", đặc biệt là với khách hàng trẻ. Ngay cả mẫu xe số rẻ nhất của các hãng như Honda Wave Alpha 100cc hay SYM Elegent II 100cc cũng đã có giá khoảng 15-16 triệu đồng. Nhiều chiếc Win độ đơn giản hơn thậm chí có giá chỉ 7-8 triệu đồng cũng rất thu hút người mua.

Theo anh Đức Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội), anh vừa chọn mua một chiếc xe Win độ dù đang sở hữu một xe tay ga, để thỏa niềm đam mê xe tay côn. Anh cho hay chi phí 13,5 triệu bỏ ra mua Win độ là rất hợp lý. Vì "xe trông hầm hố, cá tính mà số tiền bỏ ra không quá lớn. Nếu muốn chơi xe côn mới thì chiếc gần tầm với nhất cũng gần 30 triệu đồng, nên mình chọn Win độ để vừa túi tiền hơn", Đức Anh nói.

Ngoài Win, người mua cũng có rất nhiều lựa chọn khác để phù hợp với sở thích, điều kiện kinh tế của mình. Nếu muốn một chiếc xe rẻ hơn, nhiều người thường tìm đến 67, 81 độ, mỗi chiếc giá không tới 10 triệu đồng. Nếu có thể chi nhiều hơn để mua xe, khách thường chọn Gn125 độ tốt, hay cao hơn là Wolf độ.

Những ngườTheo nhiều xưởng độ xe, đối tượng khách hàng mua xe tay côn độ lại thường là sinh viên, nam giới trẻ và dân phượt. Các xưởng sẽ nhận đặt hàng của khách về loại xe, yêu cầu về hình thức rồi báo giá cho khách muốn mua. Nếu thuận lợi, xe sẽ tới tay khách trong 3-4 tuần.

Bên cạnh ưu điểm giá rẻ, vẻ ngoài bắt mắt, xe độ lại có nhược điểm là giấy tờ không rõ ràng, nhiều xe do tuổi đời cao đã mất giấy tờ, hay do độ lại nên màu sơn không còn đúng như đăng ký, kết cấu cũng thay đổi gần như hoàn toàn so với đăng ký số khung.

"Những chiếc có giấy tờ tốt giá sẽ cao giá hơn dù nhưng đi xe độ thường sẽ gặp kha khá rắc rối với cơ quan chức năng, do kết cấu xe đã thay đổi hoàn toàn. Chơi xe độ là đồng nghĩa làm bạn với những rủi ro về đăng kiểm khi lưu thông", một chủ xưởng độ ở Cổ Nhuế (Hà Nội) cho hay.

Dù vậy, xe độ không phải là dành cho tất cả mọi người. Theo Q. Hiếu (Ba Đình, Hà Nội), anh có đặt một chiếc Win độ bắt mắt từ một xưởng ở Hà Nội qua mạng xã hội, giá 12 triệu đồng. Tuy nhiên tới khi nhận xe, anh mới nhận ra lái loại xe này không dễ.

"Xe cũ vỏ mới nên rất hay hỏng vặt, bình xăng không có đồng hồ báo lượng xăng nên phải vỗ bình nghe tiếng để biết xăng còn hay hết, rất bất tiện. Bên cạnh đó, mình mới chuyển sang lái xe tay côn nên côn xe Win khá khó dùng", anh Hiếu chia sẻ.

Cuối cùng anh phải bán lại chiếc xe sau 1 tháng sử dụng, chịu lỗ 2 triệu đồng.