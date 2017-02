Những mẫu ô tô Ấn Độ bán chạy tại Việt Nam

Thứ Hai, 20/02/2017 16:55

So với giá bình quân năm 2016, giá nhập xe đầu năm 2017 từ Ấn Độ đã giảm khá mạnh, khoảng 1.600 USD mỗi xe.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2017, Việt Nam nhập khẩu hơn 7.000 ô tô các loại. Trong số đó có 1.000 xe nhập từ Ấn Độ, giá bình quân rất rẻ, khoảng 84-85 triệu đồng/chiếc (chưa gồm thuế).

Năm 2016, ô tô nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam khoảng hơn 20.000 chiếc, giá nhập khẩu bình quân là 5.300 USD/chiếc (tương đương với hơn 100 triệu đồng).

Hyundai Grand i10 là mẫu xe chiếm số lượng áp đảo. Mẫu xe này năm 2016 có doanh số bán hơn 18.000 chiếc. Giá bán Hyundai Grand i10 tại Việt Nam từ 350-450 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Xe nhập từ Ấn Độ hiện phải chịu thuế nhập khẩu 70%, thuế tiêu thụ đặc biệt 40% và thuế giá trị gia tăng 10%. Nếu cộng tất cả các chi phí, lợi nhuận, một chiếc xe về đến Việt Nam sẽ đội giá lên cao gấp từ 3 đến 4 lần so với giá nhập.

Dưới đây là các mẫu xe giá rẻ nhập khẩu từ Ấn Độ đang bán chạy tại thị trường ô tô Việt Nam:

1. Hyundai Grand i10: Trong số 36.400 xe của Hyundai bán ra trong năm 2016 tại Việt Nam, Grand i10 chiếm tới nửa. Nếu tính theo hãng, Hyundai Thành Công xếp sau Toyota và Trường Hải. Nếu theo thương hiệu, Hyundai sau Toyota, bám sát Hyundai là đồng hương Kia.

Grand i10 áp đảo thị phần ô tô giá rẻ tại Việt Nam

Thành công của thương hiệu xe Hàn Quốc đóng góp phần lớn từ Grand i10, mẫu hatchback cỡ nhỏ nhập khẩu Ấn Độ chiếm 50% doanh số, tức khoảng 18.000 xe trong năm 2016.

2. Hyundai i20 Active - Mẫu crossover i20 Active được nhập khẩu từ Ấn Độ, trang bị động cơ Kappa 1.4L, hộp số tự động 4 cấp và cạnh tranh cùng Ford Ecosport. Ngắm ngoại thất của Hyundai i20 Active giá 619 triệu đồng: Mẫu xe thể thao đa dụng của Hyundai có thiết kế gọn gàng. Model này nhập khẩu từ Ấn Độ và cạnh tranh cùng các dòng xe tương tự của hãng khác.

Giá rẻ, kiểu dáng đã giúp mẫu xe Ấn Độ thuyết phục người tiêu dùng

3. Suzuki Ertiga nhập nguyên chiếc từ Ấn Độ với giá bán lẻ 599 triệu đồng, thấp nhất trong dòng xe 7 chỗ đa dụng đã và đang tạo sóng lên thị trường ô tô trong nước.

Mẫu xe 7 chỗ giá mềm hút khách

Mẫu xe này phù hợp nhu cầu sử dụng cho gia đình 7-8 chỗ ngồi được sử dụng để di chuyển những quãng đường ngắn trong thành phố, khả năng vận hành ổn định, bền bỉ và không quá chú trọng đến tính tiện nghi thì Suzuki Ertiga 2016 là một lựa chọn hợp lý và kinh tế với khách hàng gia đình.

4. Ford Fiesta là dòng xe hơi khá được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế trẻ trung, giá bán hợp lý cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt. Fiesta có cả phiên bản hatchback lẫn sedan.

Tại thị trường Việt Nam, Ford Fiesta có 3 phiên bản gồm Fiesta 5 cửa 1,5 lít AT Sport (hatchback) với giá 584 triệu đồng, Fiesta 5 cửa 1,0 lít AT Sport Plus (hatchback) giá 637 triệu đồng và Fiesta 4 cửa 1,5 lít AT Titanium (sedan) giá 579 triệu đồng.

Ford Fiest bán gần 1.000 chiếc trong năm 2016

Các công ty nhập khẩu ô tô cho biết xe nhập khẩu Ấn Độ đã gây nên một cơn sốt tiêu dùng ô tô tại thị trường Việt Nam. Giá thành, kiểu dáng, tính năng sử dụng... của xe Ấn Độ rất phù hợp với tiêu chí chung của người Việt.

Xe Ấn Độ được sản xuất tại nước này có tận dụng được nguồn nhân công, chi phí lắp đặt sẽ rẻ hơn nhiều. Đây cũng là một phần lý do làm cho xe Ấn Độ rẻ hơn nhiều so với các xe từ các quốc gia khác. Như xe Hyundai Grand i10 vẫn là dòng được khách hàng quan tâm nhiều nhất bởi phân khúc giá của nó là tốt nhất.

Tuy là mẫu xe giá rẻ nhưng các dòng xe này cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn như túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử, cảm biến lùi...