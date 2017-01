Nhộn nhịp đặc sản Tết miền Tây

Thứ Hai, 09/01/2017 10:17

(NLĐO) - Tại nhiều địa phương ở ĐBSCL, nông dân trồng nông sản, các cơ sở sản xuất đặc sản đang “chạy nước rút” làm hàng Tết

Tuy nhiên, bên cạnh một số cơ sở sản xuất uy tín vẫn giữ mức giá ổn định thì ngoài thị trường giá đặc sản nhảy múa loạn xạ.

Loạn giá

Các mặt hàng như tôm khô, cá kèo khô, cá bổi khô, khô trâu… vốn là những đặc sản nổi tiếng của Cà Mau và Bạc Liêu. Những ngày cận Tết, nhiều cơ sở làm ra không kịp bán. Vì vậy mà giá cả cũng mỗi nơi mỗi khác.

Sản xuất tôm khô bằng máy

Bà Nên, chủ một cơ sở sản xuất cá khô, tôm khô ở phường 2, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), cho biết hiện giá tôm khô loại 1 vào khoảng 1,4 triệu đồng/kg, tăng 100.000 đồng so với ngày thường; giá khô mực cũng tăng 100.000 đồng. Riêng các mặt hàng cá kèo khô thì vẫn giữ nguyên giá với 400.000 đồng/kg (loại 1). Trong khi đó, khô cá bổi (sặc rằn) mặt hàng được ưa chuộng hằng năm lại có giá khá thấp, chỉ 250.000 đồng/kg cho loại lớn nhất, bằng một nửa so với thời điểm này năm trước. “Ngoài ra, các loại khác đều giữ mức ổn định. Tuy nhiên, khoảng cận Tết có thể giá sẽ tăng khi nhu cầu tăng cao” - bà Nên cho biết.

Tại Cà Mau, nhiều người nuôi cá bổi điêu đứng vì giá cá tươi xuống mức thấp kỷ lục. Mặc dù đang vào chính vụ nhưng giá cả tươi chỉ được thương lái thu mua 20.000 – 30.000 đồng/kg. Đây cũng là nguyên nhân khiến loại cá khô được ưa chuộng vào dịp Tết này giảm mạnh. Ông Đinh Văn Tấn, người nuôi cá bổi ở huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), than thở: “Năm rồi, giá cá bổi loại 8 con/kg từ 60.000-62.000 đồng/kg, bây giờ chỉ còn từ 28.000-29.000 đồng/kg, còn so với năm 2013 giảm 50.000 đồng/kg. Với tình hình giá cả như thế này thì để lại cũng lỗ và bán đi cũng lỗ, công sức 1 vụ nuôi coi như bỏ biển. Nông dân đã qua mùa hạn thất thu nay lại dội chợ về giá như thế này thì thử hỏi nông dân vùng ngọt lấy cái gì mà ăn Tết”.

Tôm ép phơi khô là đặc sản được ưa chuộng tại Cà Mau

Cũng như mọi năm, khô trâu là đặc sản hiếm của tỉnh Bạc Liêu vì nguồn thịt trâu bây giờ không nhiều. Theo nhiều chủ cơ sở sản xuất khô trâu, phần lớn là sản xuất theo đơn đặt hàng. Ngoài ra, những hộ nhỏ lẻ cũng đua nhau sản xuất nhưng không đủ để bán. Chính vì vậy mà giá khô trậu hiện nay nhảy múa liên tục, không nơi nào giống nơi nào. “Tôi năm nào cũng làm theo đơn đặt hàng nên luôn bán giá ổn định là 650.000 đồng/kg. Trong khi ngoài thị trường có nơi bán đến 800.000 đồng/kg” - Bà Trần Thị Thanh Trúc, một hộ chuyên làm khô trâu bán dịp Tết, cho biết.

Chị Lê Thị Thúy An, chủ cơ sở khô cá lóc Thúy An ở ấp Phú Thọ 3 (xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, Đồng Tháp), cho biết do năm nay tại địa phương có mở thêm nhiều cơ sở chế biến khô nên có sự cạnh tranh về giá bán. Hiện giá khô thành phẩm bán ra thị trường chỉ dao động từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng/kg, thấp hơn năm rồi khoảng 20.000 đồng/kg.

Làm khô cá kèo miền Tây

Nông sản được giá

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Trung, Giám đốc HTX Rau an toàn Thành Lợi (xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long), cho biết: “Với 12 ha sản xuất, dự kiến dịp Tết Nguyên Đán 2017, các xã viên trong HTX cung ứng khoảng 300 tấn rau màu các loại, tăng 30% sản lượng so với các năm. Trong đó, nhiều loại rau màu tăng diện tích trồng gồm: bắp cải, dưa leo, đậu cô ve, hành, rau tần ô… Những loại rau màu này được HTX giao cho các chợ đầu mối”.

Cũng theo ông Trung, thời gian qua do mưa dầm nên sản lượng rau thu hoạch ít, nguồn cung thấp nên năm nay rau màu rất được giá và tăng cao nhất trong mấy năm qua. Chẳng hạn: đậu bắp được bán tại HTX có giá 29.000 đồng/kg, ớt hiểm từ 80.000-90.000 đồng/kg, ớt sừng vàng từ 45.000-47.000 đồng/kg, hành lá 20.000 đồng… giúp nông dân trong HTX thu được lợi nhuận. “Tuy nhiên, thời tiết hiện nay vừa có nắng trở lại, nông dân bắt đầu xuống giống cho vụ Tết. Hơn vừa, vừa qua, nhiều nông dân trong xã trồng khoai lang thua lỗ đã chuyển sang trồng rau màu, dự kiến nguồn cung trong dịp Tết sẽ tăng mạnh. Chưa biết thị trường Tết ra sao nhưng hy vọng, rau màu được giá để nông dân có tiền ăn Tết” - ông Trung bày tỏ.

Trong khi đó, nhiều nhà vườn trồng bưởi tại ĐBSCL vô cùng phấn khởi khi bưởi đang có giá. Trung bình hiện nay giá bưởi da xanh đạt mức 40.000 đồng/kg, cao hơn năm trước từ 5.000-10.000 đồng/kg, đối với bưởi Năm roi cũng có giá khoảng 20.000 đồng/kg. Tại nhiều cửa hàng trái cây tại đường Hai Bà Trưng và một số chợ ở TP Cần Thơ, bưởi da xanh được bán với giá từ 50.000-55.000 đồng/kg, bưởi Năm Roi từ 25.000-30.000 đồng/kg.