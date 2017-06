Lộ diện cửa hàng 7-Eleven đầu tiên ở Việt Nam

Thứ Tư, 07/06/2017 12:31

(NLĐO) - Công ty CP Seven System Việt Nam vừa chính thức thông báo sẽ khai trương cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đầu tiên tại TP HCM tại tầng trệt toàn nhà Saigon Trade Center, quận 1, TP HCM vào thứ 5 tuần sau, ngày 15-6 .

Cũng giống như nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi đã có mặt tại Việt Nam, 7-Eleven tập trung vào đối tượng khách hàng thuộc tầng lớp cư dân trẻ và trung lưu đang hội nhập sâu rộng cùng xu hướng tiêu dùng thế giới.



Các cửa hàng 7 Eleven tại Việt Nam sẽ cung cấp những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, một số sản phẩm mang thương hiệu riêng nổi tiếng thế giới của 7-Eleven như dòng nước giải khát Slurpee và dòng sản phẩm chất lượng cao 7-Select.



7-Eleven thông báo chính thức trên fanpage về ngày khai trương cửa hàng đầu tiên

Ngoài ra, 7-Eleven cũng thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam danh mục hơn 100 món ăn và được làm mới mỗi ngày. Chuỗi cửa hàng 24 giờ này kỳ vọng trở thành điểm hẹn ẩm thực mới cho cư dân thành thị và là địa điểm cung cấp bữa trưa công sở đầy đủ dưỡng chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với hơn 20 món ăn linh hoạt thay đổi mỗi ngày, phù hợp với văn hóa ẩm thực của người Việt Nam.



7-Eleven cũng cung cấp đầy đủ các tiện ích cần thiết cho khách hàng như khu vực ăn uống sạch sẽ, phủ sóng wifi toàn cửa hàng, dịch vụ ATM, thanh toán bằng thẻ và nhiều tiện ích khác, đặc biệt là ứng dụng di động 7REWARDS.

Theo thông tin do Seven System Việt Nam cung cấp, 7-Eleven vào Việt Nam thông qua hợp đồng nhượng quyền với công ty Seven System Việt Nam. Công ty này chưa cho biết sẽ mở bao nhiêu cửa hàng 7-Eleven ở Việt Nam nhưng trước đó, theo báo Nikkei, mục tiêu của Seven & I Holdings là phát triển 100 cửa hàng sau ba năm và nhân lên thành 1.000 cửa hàng sau 10 năm vào thị trường Việt Nam.

7-Eleven, Inc., đơn vị sáng lập và sở hữu thương hiệu chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất thế giới 7-Eleven, có trụ sở đặt tại Irving, Texas (Mỹ). 7-Eleven có hệ thống hơn 62.000 cửa hàng đặt tại 19 quốc gia, nổi tiếng với các thương hiệu mang tính biểu tượng gồm Slurpee, Big Bite và Big Gulp. 7-Eleven cũng mang đến nhiều món ăn gồm rau trộn, món ăn kèm, trái cây tươi, thịt, cũng như pizza, cánh gà rán và hamburger. Chuỗi cửa hàng tiện lợi này cũng mang đến cho khách hàng danh mục sản phẩm đa dạng mang thương hiệu 7-Select tốt cho sức khỏe, đa dạng, phù hợp với nhu cầu hàng ngày.