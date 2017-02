Honda SH đồng loạt tăng giá từ 12 - 15 triệu đồng

Chủ Nhật, 19/02/2017 09:02

Không còn tình trạng khan hiếm như trước Tết, nhưng giá thỏa thuận cho Honda SH 150i ABS ở mức 105 triệu đồng không bao gồm chi phí đăng ký.

Mẫu Honda SH 150i ABS theo giá đề xuất của nhà sản xuất ở mức 90 triệu đồng.

Tại một cửa hàng đại lý ủy nhiệm của Honda tại quận Thủ Đức, TP HCM, anh Việt Dũng đã đặt cọc để thứ 2 tới (20-2) nhận chiếc SH 150i ABS với giá 105 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí đăng ký xe.

Mức giá bán này cao hơn mức giá bán lẻ đề xuất của Honda Việt Nam ở mức 15 triệu đồng. "Cũng biết là giá cao hơn giá của hãng, nhưng có xe ngay và đúng nhu cầu nên tôi cũng cố vay mượn cho đủ để mua luôn" anh này chia sẻ thêm. Cũng tại đại lý này, mẫu Honda SH 125i có giá bán bao đăng ký là 85 triệu đồng, nếu trừ các chi phí gồm lệ phí trước bạ, phí cấp biển số thì mức giá bán lẻ cũng cao hơn mức giá đề xuất của hãng khoảng 10 triệu đồng.

Mẫu xe tay ga ăn khách đời mới của Honda đã "nóng" ngay tại thời điểm bán ra thị trường hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Hai ngày trước khi xe có mặt tại các cửa hàng ủy nhiệm, SH 125i ABS giá 88 triệu và SH 150i ABS giá 102 triệu, cả hai cùng chênh 12 triệu đồng so với giá đề xuất. Trong khi bản không trang bị phanh ABS lần lượt là 79 triệu cho SH 125i và SH 150i 92 triệu đồng, chênh trên 10 triệu đồng.

Trước Tết Nguyên đán, sức mua tăng đột biến trong khi lượng xe SH giao về các đại lý cũng ở tình trạng nhỏ giọt. Đa số các cửa hàng đều không hoặc hạn chế nhận tiền cọc của khách. Thậm chí cũng không có xe để trưng bày.

Theo khảo sát của VnExpress ngày 18-2 tại các đại lý Honda tại Hà Nội, mẫu xe tay ga cỡ lớn SH không còn rơi vào tình trạng khan hiếm, nhưng giá xe thông báo đến khách hàng cũng tăng thêm ở mức 12 - 15 triệu đồng.

Tại các HEAD ở quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Đống Đa... hầu hết đều thông báo tuần sau mới có xe và giá bán. Tại đại lý ủy quyền ở quận Hoàn Kiếm, Honda SH 150 ABS bán với giá 106 triệu đồng, trong khi đó, một đại lý khác tại quận Hoàng Mai cho biết tuần sau sẽ có SH 150 ABS, giá bán khoảng 105 triệu đồng.

Theo đại diện một nhà kinh doanh xe gắn máy tại quận Đống Đa, SH125 bản thường và bản ABS đều tăng 10-11 triệu đồng mỗi chiếc, SH 150 ABS có giá bán khoảng 105,5 triệu đồng, tăng 15,5 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất. Cũng theo anh này, thời điểm trước Tết Âm lịch, SH 150 ABS bán giá 115-116 triệu đồng, tăng 25-26 triệu đồng so với giá đề xuất, nhưng hiện nay đã giảm về mức 105,5 triệu đồng, do thị trường nguội đi sau tết.

Kể từ khi bán chính hãng tại Việt Nam năm 2009, SH luôn ở tình trạng giá bán tại đại lý cao hơn giá đề xuất của hãng. Honda Việt Nam giải thích rằng hiện tượng này tùy thuộc vào nhu cầu thị trường. Những mẫu xe ăn khách sẽ tăng giá trong khi một vài mẫu giảm so với giá đề xuất.