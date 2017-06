Heo VietGap 25.500 đồng/kg, cuộc đua giảm giá tới đâu?

Thứ Bảy, 10/06/2017 19:02

(NLĐO) - Nhu cầu mua thịt giá rẻ của người dân còn rất lớn, bằng chứng là lượng khách mua thịt heo tại các điểm bán thịt heo giá rẻ nhằm "giải cứu" thịt heo của công ty Vissan, An Hạ, cửa hàng của Trung ương Hội Thanh niên ở TP HCM luôn đông.

Đang trong đà tiêu thụ thịt heo rất tốt sau đợt khuyến mãi giảm giá sâu từ 30% - 42%, công ty Vissan công bố tiếp tục giảm giá thịt heo "sốc" hơn nữa, kèm theo đó là một số chương trình để "giải cứu" heo. "Từ 11-6, Vissan sẽ tiếp tục giảm giá thịt heo đến 49%, đến ngày 12-6 sẽ lập một số điểm bán thịt heo mảnh giá ưu đãi. Đến thời điểm này chúng tôi không màng đến chuyện lãi lỗ nữa mà tùy nhu cầu người tiêu dùng, Vissan sẽ có những điều chỉnh, giảm giá phù hợp để đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ mặt hàng thịt heo" – bà Đặng Thị Phương Ninh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vissan, cho biết như vậy trong chiều 10-6.

Theo bà Phương Ninh, với mức giảm giá này, giá thịt heo bán tại các cửa hàng Vissan và các siêu thị trên địa bàn TP HCM gồm Co.opmart, Coop Food, Vinmart, Vinmart+, Satrafoods, Aeon Citimart, Giant, Auchan, Cocomart, Queenland mart, HQC mart và Mỹ Đức sẽ giảm rất sâu: thịt cốt lết còn 40.000 đồng/kg, sườn chặt 48.500 đồng/kg, sườn sống 31.500 đồng/kg, nạc đùi, vai heo 70.000 đồng/kg, thịt đùi heo 62.000 đồng/kg, thịt heo xay 66.000 đồng/kg… Chương trình kéo dài đến 15-6.

Cũng trong ngày 11-6, công ty Vissan còn tặng 300 phiếu quà tặng mỗi phiếu quà tặng trị giá 100.000 đồng/phiếu cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh, liệt sĩ tại khu vực quận Bình Thạnh.

Giá thịt heo bán tại cửa hàng Vissan thấp hơn nhiều so với giá ngoài thị trường nên nhiều khách hàng tranh thủ mua nhiều để dùng dần. (Ảnh chụp tại cửa hàng Vissan trên đường Nơ Trang Long chiều 10-6) Ảnh: Thanh Nhân

Song song đó, từ 5 giờ 30 sáng ngày 12-6, siêu thị Bình Hòa (290 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh) và cửa hàng giới thiệu sản phẩm Vissan số 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh sẽ mở bán thịt heo mảnh với giá từ 25.500 đồng – 36.000 đồng/kg. Sẽ có khoảng 150 con heo được giết mổ, chia mảnh để bán trong 4 ngày từ 12 đến 15-6.

Trong đợt giảm giá từ ngày 6 đến 10-6, chỉ trong 5 ngày, tổng sản lượng thịt heo bán ra đạt 530 tấn, tăng bình quân hơn 51% so với ngày thường, đặc biệt có những ngày sản lượng tăng tới 130%. Trước đó, khi giá heo hơi xuống thấp khiến người chăn nuôi lỗ, Vissan đã chủ động tăng cường thu mua, giết mổ và trữ đông từ 500 - 600 con heo/ngày, nâng tổng lượng giết mổ mỗi ngày lên khoảng 1.600 - 1.800 con heo; khuyến mãi từ 10% - 15% một số mặt hàng thịt heo VietGAP và 5% - 10% một số mặt hàng thực phẩm chế biến từ thịt...

Cũng trong chiều 10-6, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, giám đốc Công ty TNHH dịch vụ An Hạ, đơn vị tiên phong bán thịt VietGap giá rẻ, cho biết sau 1 tuần mở bán, cơ bản lượng heo VietGap tồn loại 120kg/con của nông dân ở Củ Chi, Hóc Môn đã tiêu thụ hết. Hiện công ty bắt đầu bán heo đúng cỡ xuất chuồng, từ 90-100 kg. Hiện người tiêu dùng từ nhiều quận, huyện khác kêu gọi An Hạ mở điểm bán mới để đỡ phải đi xa nhưng công ty chưa tìm được mặt bằng cũng như nhân lực phục vụ. Mỗi ngày trung bình An Hạ bán được khoảng 40 con, ngày cao nhất gần 70 con.

Cùng ngày, trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, vị này cho biết Hiệp hội có 11 điểm bán trực tiếp ở tỉnh nhưng lượng bán đã giảm, còn vài chục con/ngày do người tiêu dùng ăn hoài thịt heo cũng ngán. Giá heo hơi trên địa bàn từ 23.000 đồng-25.000 đồng/kg. Theo ông, giá thịt bán lẻ có lợi cho người tiêu dùng nhưng dấy lên lo lắng việc này sẽ kéo giá heo hơi giảm sâu vì người tiêu dùng mua ở chỗ này sẽ không mua chỗ khác. Theo dõi tại 2 chợ đầu mối lớn nhất TP HCM, tuần qua lượng heo mảnh về chợ giảm đến 1000 con/ngày cho thấy sự dịch chuyển này.